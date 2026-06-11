Es falso que Mr. Peet haya llorado por la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en la etapa final del conteo de actas

LO FALSO:

Mr. Peet ha llorado tras enterarse de que Keiko Fujimori sobrepasó a Roberto Sánchez en la etapa final del conteo de actas.

LO VERDADERO:

El video de Mr. Peet no guarda relación con el último proceso electoral, sino con su eliminación del programa televisivo 'El Gran Chef: Famosos' en 2023.

En medio del conteo de actas de la segunda vuelta presidencial, realizada el 7 de junio entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se difundió en Facebook e Instagram un video del periodista deportivo Mr. Peet visiblemente apenado. En él, se le escucha decir: “hay videos desgarradores de niños y niñas aferrados a sus madres llorando… y eso, por supuesto que me conmueve”, mientras intenta contener las lágrimas.

El material fue editado para incluir, en la parte inferior, imágenes del avance del conteo de actas y una supuesta fotografía de Keiko Fujimori con la banda presidencial. Además, se afirma en la descripción: “Mr. Peet llora por la ventaja de Keiko sobre JP”.

Captura del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, ha superado las 58.000 vistas, 1.100 reacciones, 262 comentarios y 67 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Dado que las declaraciones de Mr. Peet no guardaban relación con el último proceso electoral ni con los resultados preliminares del conteo de votos, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens para verificar el origen del material. Con ello, se identificó que correspondía a una transmisión de su programa 'Madrugol', que se emitió el 10 de agosto de 2023.

Video original de Mr. Peet data del 2023. Foto: Mr. Peet

En aquella ocasión, el periodista reflexionaba sobre su eliminación del programa televisivo 'El Gran Chef: Famosos' y comentaba que había visto videos de niños llorando por su salida del concurso. Su reacción fue recogida posteriormente por diversos medios de comunicación, entre ellos La República.

Video de Mr. Peet fue cubierto por medios como La República en el 2023. Foto: La República

En síntesis, el clip fue sacado de contexto. Las declaraciones de Mr. Peet no están vinculadas al avance del conteo de actas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ni mucho menos a la segunda vuelta electoral.

Conclusión

En redes sociales se ha difundido un video de Mr. Peet llorando junto a imágenes del conteo de actas de la segunda vuelta presidencial, y se afirmó que ello se debía a la ventaja de la candidata sobre Roberto Sánchez. Sin embargo, la narrativa es falsa. El clip corresponde a una transmisión del programa 'Madrugol' en 2023, en la que el periodista recordaba su eliminación de 'El Gran Chef: Famosos'. Es decir, no guarda relación con las últimas elecciones.