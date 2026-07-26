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Alfonso López Chau asegura que Coalición Democrática votará por la lista opositora en la Mesa Directiva del Congreso

El senador señaló que Ahora Nación, Cívico Obras, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno votarán por las listas de Óscar Reto y Daniel Barragán.

El senador de Ahora Nación se pronunció minutos antes de la elección de la Mesa Directiva. Foto: La República
El senador de Ahora Nación se pronunció minutos antes de la elección de la Mesa Directiva. Foto: La República
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El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, aseguró que su bancada y las de la Coalición Democrática (Juntos por el Perú, Cívico Obras y Buen Gobierno) votarán por las listas opositoras en la elección de las nuevas Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso.

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Minutos antes de comenzar el Pleno, López Chau también afirmó que "ha sido un gran esfuerzo" llegar a un consenso con las otras agrupaciones políticas para presentar sus listas.

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"Los cuatro estamos satisfechos con el resultado y venimos democráticamente a votar. Todas están de acuerdo porque hemos firmado", declaró a La República.

Al ser consultado si se mostrarán los votos al momento de la elección, el exrector de la UNI indicó que eso será voluntario.

Por otro lado, señaló que "uno nunca sabe" si habrá un "voto traidor" al momento de la elección de la Mesa Directiva del Senado debido a que se espera un resultado de empate en 30 votos. Sin embargo, recalcó que ese escenario no se presentará en las bancadas de la Coalición Democrática. "Creo que va a ser un empate", vaticinó.

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"Si la votación no es favorable, vamos a aceptarlo siempre y cuando se sigan todos los procedimientos", añadió y reveló que conversó con el líder del Buen Gobierno, Jorge Nieto, para asegurar una votación conjunta.

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