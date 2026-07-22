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Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

La ceremonia se realizó en San Isidro, en la que se destacó la candidatura de Carlos Bruce a la alcaldía Metropolitana de Lima.

Carlos Bruce encabeza la lista de alcaldes de Somos Perú. Foto: Difusión
Carlos Bruce encabeza la lista de alcaldes de Somos Perú. Foto: Difusión
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El partido político Somos Perú oficializó a sus candidatos para los distritos de Lima Centro con miras a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. La propuesta prioriza la seguridad ciudadana, el orden urbano y la recuperación de los espacios públicos.

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Con la presencia del candidato a la alcaldía Metropolitana de Lima, Carlos Bruce, se realizó este martes 21 de julio la presentación oficial de los candidatos y candidatas que competirán por las alcaldías.

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La ceremonia se desarrolló en el Auditorio CAFAE, en el distrito de San Isidro, donde la dirigencia nacional del partido presentó a un equipo conformado por representantes de diversos distritos de la capital. Durante el evento, se destacó que la propuesta política estará enfocada en la gestión de seguridad ciudadana, el orden urbano y la recuperación de los espacios públicos.

Durante su intervención, Bruce señaló que Somos Perú presenta candidatos con experiencia y vocación de servicio para asumir la conducción de los gobiernos locales.

"Queremos construir una Lima más segura, ordenada y moderna, donde cada distrito cuente con autoridades que conozcan la realidad de su comunidad y trabajen con transparencia, promoviendo mejores servicios públicos, espacios recuperados para las familias y oportunidades para todos", afirmó.

La actividad también contó con la participación de Víctor Bazán Pastor, candidato a la alcaldía de San Isidro y coordinador de Somos Perú en Lima Centro. En su discurso, destacó la importancia de conformar un equipo con experiencia y compromiso para enfrentar los desafíos de la ciudad.

"Quiero a Lima y un San Isidro mucho mejor. Pero ello no se consigue con palabras sino con acción y experiencia. Vocación y perseverancia. Amor y convicción. Y hoy, los que estamos en esta mesa tenemos todos esos valores y más. Somos Perú, partido que nos agrupa, cree en nosotros y nosotros en el legado que nos dejó Alberto Andrade", manifestó.

Durante la presentación fueron oficializados los candidatos de Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, además de Carlos Bruce como postulante a la alcaldía Metropolitana de Lima.

Con esta actividad, Somos Perú dio inicio a su campaña electoral en Lima Centro, con el objetivo de presentar propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer un proyecto de desarrollo para la capital.

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