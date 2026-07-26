Fujimorismo toma el Senado, gracias a una traición

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Pese al intento del bloque conformado por Ahora Nación (AN), Juntos por el Perú (JP), Obras y Buen Gobierno (BG), el fujimorismo tomó el control de la Cámara de Senado, tras ganar con 30 votos.

La lista conformada por Miguel Torres (presidente), Alejandro Muñante (primer vicepresidente), Nilza Chacón (segundo vicepresidente) y Estalinao Mancha (tercer vicepresidente) comandará la Mesa Directiva por el periodo 2026-2027.

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Su victoria se logró gracias a un voto viciado, proveniente del sector que se denominaba oposición. Debido a que el voto fue secreto, no hay certeza para afirmar quién habría traicionado el acuerdo entre las cuatro bancadas.

La elección de la Mesa Directiva inició al mediodía con los sesenta senadores presentes. La sesión fue dirigida por Fernando Rospigliosi y como escrutadoras estuvieron las congresistas Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Agripina Flores (BG).

La lista ganadora requería de la mitad más uno (32 congresistas) para vencer de forma directa. Los primeros en votar fueron Rospigliosi, Juárez y Flores, seguidos de los integrantes de la Junta Preparatoria: Miguel Torres y Alejandro Muñante.

Agripina Flores mostró ante el Hemiciclo su voto, dejando constancia del acuerdo del bloque de oposición. Pero esto no ocurrió en el caso de Serafín Andrés (JP), que al salir del módulo de sufragio, dobló su cédula y lo colocó dentro de la urna.

Todos los demás congresistas de Buen Gobierno, JP, AN y Obras sí mostraron sus votos, aunque algunos fueron más explícitos que otros.

Tras concluir, el recuento de votos evidenció que uno de los congresistas había viciado deliberadamente su voto. Treinta votos recibió la lista de Torres y 29 la de Barragán. Los cuestionamientos apuntaron rápidamente al de JP.

Teniendo en cuenta que, aun con ese voto viciado, ninguna de las dos listas alcanzó el mínimo requerido, se procedió a una segunda votación.

Esta se definía por quién obtenga más votos. Con el antecedente del primer sufragio, debía ocurrir otro empate, pero esta resultó con 30 a favor de la lista de Torres, 29 a la de Barragán y, otra vez, un voto viciado.

Así, Fuerza Popular logra concentrar el poder en el Ejecutivo, a través de Keiko Fujimori, y en el Senado, con su vicepresidente Miguel Torres. El contrapeso que quería ejercer el bloque de oposición, al final terminó solo en idea gracias a un voto a traición.

¿Quién es el traidor?

Si las miradas en la primera votación apuntaron a Andrés, en la segunda fueron contra Silvana Robles. La reelecta congresista fue la única que no siguió el acuerdo, dobló su cédula y la colocó directamente en la urna.

Las cámaras del Congreso captaron cuando, luego de que emitiera su voto y fuera a su sitio, recibió el reclamo de Nora Bonifaz. La congresista del Buen Gobierno le preguntaba con gestos, por qué no mostró su cédula. Robles respondía con las manos, intentando dar a entender que había sido por la lista 2.

Se debe tener en cuenta que los dos casos más notorios de controversia recaen sobre senadores de Juntos por el Perú.

Se trató así de una acción deliberada por viciar el voto, ya que se marcó parte del recuadro de la lista 1 y por completo el de la lista 2.

En el primer recuento, Fernando Rospigliosi había alertado de que el voto fue viciado por esta marca, pero esto volvió a ocurrir en el desempate.

Ocurrieron otros casos como el de Jorge Gavidia (BG) quien no mostró su cédula hasta que sus colegas se lo recordaron, pero tapó con sus dedos gran parte de ella.

La prensa no tuvo acceso a la sala, por lo que solo existen las tomas oficiales y no se puede conocer el sentido de los votos.

A la salida del Hemiciclo, Alfonso López Chau señaló que todos los congresistas de su partido habían mostrado su voto. Jaime Delgado de la misma bancada aseguró que ocurrió "un acto de traición".

Similar opinión tuvo Daniel Barragán de Obras, quien señaló que investigarán lo ocurrido. "Todos los de la coalición mostraron su voto, solo una persona no lo hizo. No sé si lo ha hecho a propósito o se ha equivocado", agregó.

Antes y después de la votación, Fuerza Popular se mostró confiada en la victoria.

Fuerza Popular niega acceso de la prensa al Hemiciclo

Los medios de comunicación fueron impedidos de acceder al hemiciclo del Senado y se les relegó a una sala contigua, desde donde tuvieron que seguir la elección por un televisor. La excusa fue que la nueva infraestructura de la Cámara Alta no cuenta con un área destinada a la prensa, pese a que hubo una acreditación previa.

Esta falta de transparencia fue avalada por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso saliente, y que lideró la presente sesión. La limitación al correcto ejercicio de la prensa, impidió ver los pormenores de este importante acto y restringe el derecho a la ciudadanía de conocer el actuar de sus autoridades.