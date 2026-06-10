JNE exhorta a la población y a los partidos a esperar con responsabilidad los resultados de la segunda vuelta
La entidad electoral señaló que la ONPE continúa con el procesamiento de actas y recordó que los resultados oficiales se conocerán tras culminar las etapas de cómputo y revisión de actas observadas.
- Juntos por el Perú pide al JNE actuar contra Alfredo Torres por marcar posición a favor de Fujimori
- Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y actuar con responsabilidad, mientras se espera que termine el conteo y la revisión de todas las actas para conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.
A través de un comunicado difundido este 10 de junio, el organismo señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de las actas electorales recibidas tanto del territorio nacional como del extranjero. Asimismo, indicó que los Jurados Electorales Especiales vienen atendiendo las actas observadas y los demás procedimientos contemplados en el marco de la justicia electoral, incluidos los relacionados con el recuento de votos cuando corresponda, de acuerdo con la ley.