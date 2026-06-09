Juntos por el Perú pide al JNE actuar contra Alfredo Torres por marcar posición a favor de Fujimori

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El personero legal del partido Juntos por el Perú, Carlos Zafra, denunció ante el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, una presunta infracción electoral de Ipsos. La queja surge tras las declaraciones de Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, quien afirmó en televisión que "en la mayor parte de los escenarios, gana Fujimori, pero ajustado".

El partido denuncia que Torres justificó su proyección en base a "modelos que se han desarrollado"; sin embargo, cuestiona que dicha información no ha sido difundida públicamente.

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Para Juntos por el Perú, no publicar el detalle o la ficha técnica que respalde lo dicho por Torres representa una infracción directa al Reglamento de Fiscalización de Encuestas Electorales del JNE, el cual sanciona cuando una "encuestadora no publica en su página web registrada el informe de encuesta sobre intención de voto y/o simulacro de votación detallado, el cuestionario y/o cédula, la ficha técnica y los resultados del estudio".

El representante legal del partido exige al JNE que adopte las medidas correspondientes y que Ipsos y Transparencia aclaren cuáles fueron los criterios que utilizaron para desarrollar estos nuevos modelos, que terminaron cambiando los resultados, y cuáles son sus detalles.

Ernesto Zunini cuestiona a Alfredo Torres por contradecir resultados de su propio estudio

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, calificó de "extrañas" y contradictorias las declaraciones de Alfredo Torres, luego de que sugiriera que los resultados de su propio conteo rápido podrían revertirse a favor de Keiko Fujimori.

Durante una conferencia de prensa, el vocero del partido, Ernesto Zunini, criticó que el director de la encuestadora no respalde su propia muestra estadística. "Lo lógico es que una persona que representa a una institución defienda los resultados del trabajo que ella misma ha elaborado. No resulta coherente concluir algo contrario a la herramienta que ha presentado. Por lo menos, es extraño", dijo Zunini.

Por su parte, Manuel Rodríguez Cuadros, miembro del equipo técnico de JP, también se mostró sorprendido ante el cambio de proyecciones y recordó que Ipsos es una empresa internacional que se caracteriza por su precisión.

"Sorprende que, días después de la publicación del conteo rápido, la propia empresa haga referencia a hipótesis y escenarios que arrojan resultados distintos", cuestionó, y se sumó al pedido de que la encuestadora aclare con qué criterios técnicos emitió esas dudosas proyecciones.