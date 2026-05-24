Ahora Nación anuncia voto a favor de Roberto Sánchez: "Abstenernos o viciar el voto beneficia a Keiko Fujimori"

El partido anunció su decisión a través de sus redes sociales. Foto: Composición/LR

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El partido político de Alfonso López Chau, Ahora Nación, anunció públicamente su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) de cara a la segunda vuelta electoral. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el último sábado 23 de mayo, la organización afirmó que abstenerse o votar viciado favorecería a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori.

"Nuestro voto por Juntos por el Perú (JP) es un voto crítico, respaldado por exigencias y garantías explícitas para nuestro país", precisó Ahora Nación.

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Entre las principales exigencias mencionadas figuran el respeto irrestricto a la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes.

Asimismo, el pronunciamiento exige la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, además de una lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia y las economías ilegales.

En materia de gestión pública, Ahora Nación pidió garantizar servicios públicos “dignos, eficientes y descentralizados”, así como la conformación de un gabinete de unidad nacional integrado por profesionales “competentes y honestos”.

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional Ampliado de la agrupación informó que la decisión fue tomada con la participación de sus parlamentarios electos y dirigida a su militancia, simpatizantes y ciudadanía en general.

El comunicado también señala que la agrupación autorizó a sus personeros a vigilar la legalidad y transparencia del proceso electoral en segunda vuelta, con el objetivo de asegurar el respeto a la voluntad popular.

"Ahora Nación reafirma su compromiso de vigilar con firmeza el respeto al orden democrático, la legalidad y la institucionalidad en nuestro país", culmina el comunicado.