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Política

Harvey Colchado: "Aunque tengamos dudas de Roberto Sánchez; de Keiko Fujimori solo tenemos certezas"

El exjefe de la Diviac y virtual diputado propuso un programa de unidad nacional y planteó condiciones para Roberto Sánchez, incluyendo el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú.

Harvey Colchado se pronunció sobre los posibles candidatos de la segunda vuelta | Foto: composición LR.
Harvey Colchado se pronunció sobre los posibles candidatos de la segunda vuelta | Foto: composición LR.
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Harvey Colchado detalló sus impresiones sobre la próxima segunda vuelta electoral. El virtual diputado de Ahora Nación publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una infografía en la que expuso el panorama político con miras a la fase final de las elecciones. Sin precisar qué candidatura respaldará en esta etapa, el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuestionó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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“Keiko Fujimori nunca ha gobernado desde Palacio, pero lo ha hecho sostenidamente desde el Congreso, dirigiendo una bancada mayoritaria a favor de leyes procrimen, proimpunidad y de intereses mafiosos. Por eso, aunque tengamos dudas sobre Roberto Sánchez, de Keiko Fujimori solo tenemos certezas”, escribió.

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Colchado señaló que la segunda vuelta se desarrollará en un escenario de alta conflictividad social, con una tasa de homicidios superior al 10% y cerca de un tercio de la población en riesgo de caer en la pobreza. El virtual diputado sostuvo que estos problemas son responsabilidad de la clase política nacional.

Planteó condiciones para Roberto Sánchez

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) aseguró que Ahora Nación propondrá un programa de unidad nacional para el próximo gobierno.

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Asimismo, afirmó que Roberto Sánchez debería garantizar dos aspectos como parte de este eventual acuerdo: el apartamiento de Antauro Humala de Juntos por el Perú y el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“La confianza de los peruanos no se gana firmando hojas de compromiso, sino con acciones claras y gestos políticos comprobables”, afirmó el virtual diputado.

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