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Un empresario de Trujillo que fue víctima de un violento secuestro en 2023 teme la liberación de sus captores, que pertenecerían a la peligrosa banda criminal Los Pulpos. Según denunció Iván Díaz Garrido, tres de los cuatro implicados se encuentran detenidos tras ser condenados a cadena perpetua, pero la apelación que presentaron podría reducir sus penas y permitir que eventualmente sean liberados.

Pese al temor que siente, el hombre advirtió públicamente sobre esta situación, ya que consideró que el sistema judicial trujillano podría ceder ante el poder de la red delictiva. Además, pidió garantías de seguridad y que se capture a su expareja Juanita Guibert, quien se encuentra prófuga, pese a ser señalada como la autora intelectual del atentado.

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Violento ataque contra empresario

El secuestro de Díaz se produjo el 23 de octubre de 2023, cuando delincuentes vestidos con chalecos de la Policía Nacional irrumpieron en su negocio, ubicado en la avenida Perú, en Trujillo, y lo subieron a un vehículo. Los delincuentes lo mantuvieron en cautiverio por 11 días, periodo en el que atentaron físicamente contra él y le causaron cortes en las manos y orejas.

Por este caso, cuatro personas fueron condenadas recientemente a cadena perpetua: José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última expareja del empresario. Entre los elementos que sustentaron la sentencia figuran la declaración de la víctima, testimonios de personas vinculadas al caso y material fílmico del secuestro, así como intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales de Díaz en vehículos usados por los implicados.

Teme posible liberación de captores

De los cuatro sentenciados, solo tres —sin contar a su expareja— se encuentran detenidos, según Díaz. Sin embargo, la defensa legal de estos implicados habría apelado la condena, lo que podría reducir sus penas y permitir que eventualmente salgan en libertad. “Por eso es que estoy hablando con la prensa para evitar que los jueces se vendan. El Poder Judicial en Trujillo está podrido”, afirmó a ATV Noticias.

Su desconfianza creció luego de que Juanita Guibert fuera liberada sin aparentes explicaciones en setiembre de 2025. Actualmente, se encuentra prófuga, por lo que pidió a las autoridades ubicarla y no descartó solicitar que se ofrezca una recompensa para agilizar su captura. “Por favor, capturen a ese mounstruo y que me den garantías de seguridad”, agregó.

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