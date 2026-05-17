JNE anuncia oficialmente que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a segunda vuelta presidencial

La decisión fue anunciada a través de una ceremonia solemne en el JNE. Foto:Composición/LR

La decisión fue anunciada a través de una ceremonia solemne en el JNE. Foto:Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció oficialmente que los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pasarán a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo 7 de junio. Durante una ceremonia solemne en la sede del JNE, la entidad electoral proclamó los resultados oficiales y el presidente de la institución, Roberto Burneo, señaló que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% en la primera vuelta del 12 y 13 de abril.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, indicó que para la proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2026 se consignaron los votos contabilizados al 100% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De ese conteo, Fujimori quedó en primer lugar con 17,192% (2.877.678 votos), segundo Sánchez con 12,039% (2.015.114), tercero Rafael López Aliaga con 11,912% (1.993.905 votos), cuarto Jorge Nieto con 10,978% (1.837.517 votos) y quinto Ricardo Belmont con 10,150% (1.698.903 votos).

En los comicios hubo un total de 2.372.895 votos en blanco, 1.056.811 votos nulos y 16.738.039 votos válidos.

Clavijo también mencionó que el 12 y 13 de abril se instalaron 92.718 mesas en el Perú y se contabilizaron 92.762. Sin embargo, no se instalaron 48 mesas en el extranjero como en Venezuela, Israel, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar.

Votos a favor del PTE-Perú pasarán a ser votos nulos

Según el anuncio de la secretaria del JNE, los votos que obtuvo el Partido de los Trabajadores (PTE-Perú), cuyo candidato presidencial Napoleón Becerra falleció, serán consignados como votos nulos.

Esa decisión fue tomada a través de la resolución 628-2026 del 27 de marzo por el JNE y no afectará la votación de los demás partidos políticos.