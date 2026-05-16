Congreso: SAC admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por el presunto delito de nombramiento ilegal. La acusación sostiene que ambos exfuncionarios permitieron la designación de Juan Carrasco Millones como ministro del Interior cuando todavía ejercía funciones como fiscal provincial.

La decisión se aprobó durante la sesión de este viernes con ocho votos a favor, tres en contra y una abstención. La denuncia constitucional fue presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena. El caso está vinculado a presuntas irregularidades ocurridas durante los primeros meses del gobierno de Castillo.

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De acuerdo con la acusación fiscal, la designación de Carrasco habría incumplido las restricciones legales establecidas para integrantes del Ministerio Público. El artículo 381 del Código Penal sanciona a las autoridades que realizan nombramientos para cargos públicos sin cumplir los requisitos exigidos por ley.

La denuncia contra Pedro Castillo y Guido Bellido continuará ahora dentro del procedimiento parlamentario de la SAC. La subcomisión deberá evaluar los descargos y determinar si recomienda o no avanzar con una acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.

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¿Por qué el Congreso investiga a Pedro Castillo y Guido Bellido?

El caso se centra en el nombramiento de Juan Carrasco como titular del Ministerio del Interior. Según la denuncia admitida por la SAC, asumió el cargo ministerial cuando aún mantenía la condición activa de fiscal provincial del Ministerio Público, hecho que habría vulnerado las normas de incompatibilidad para ejercer funciones públicas.

La acusación sostiene que Pedro Castillo, en su condición de presidente de la República, y Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros, participaron en la designación del entonces ministro. Por ese motivo, ambos afrontan una investigación parlamentaria por el presunto delito de nombramiento ilegal.

La sesión de la subcomisión estuvo presidida por la congresista Lady Camones. Durante el debate, los integrantes del grupo parlamentario evaluaron el informe de calificación de la denuncia antes de aprobar su admisión a trámite. Con esta decisión, el expediente continuará su curso en el Congreso.

La investigación legislativa se suma a los distintos procesos que enfrenta Pedro Castillo tras su salida del poder en diciembre del 2022. En el caso de Guido Bellido, esta denuncia representa un nuevo frente político y legal relacionado con su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros.