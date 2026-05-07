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Política

Se vence el plazo del JNE para el recuento de votos: ONPE debe mandar más de 1.000 actas observadas a los JEE

De las 889 actas enviadas por la ONPE, se realizaron 664 recuentos, mientras que 22 se resolvieron sin necesidad de este proceso. Además, se agendaron 180 sesiones de recuento este 7 de mayo. Con el 98,674% de actas contabilizadas, aún quedan 1.227 actas observadas por resolver, principalmente en Lima y otras regiones, lo que impactará en la definición de la segunda vuelta electoral.

Jurados Electorales Especiales terminaron con los recuentos de votos pendientes. Foto: Composición/LR
Jurados Electorales Especiales terminaron con los recuentos de votos pendientes. Foto: Composición/LR
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Este jueves 7 de mayo se venció el plazo que impuso el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen los recuentos de votos de las actas observadas enviadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de la elección presidencial.

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Hasta el cierre de esta nota, el portal de la JNE, actualizado a las 7.00 p. m., reportaba que, de las 889 actas enviadas para los recuentos de votos, se realizaron 664, mientras que 22 se resolvieron sin necesidad de ese proceso. En tanto, tres audiencias públicas quedaron pendientes de desarrollarse al final del día.

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Según la página de la entidad electoral, el último 7 de mayo se programaron 180 sesiones de recuento entre las 7.00 a. m. y 10.00 p. m.

ONPE no envía más de 1.000 actas observadas a los JEE

Al 98,674% de actas contabilizadas por la ONPE, la entidad dirigida por Bernardo Pachas tiene pendiente enviar 1.227 actas observadas a los Jurados Electorales Especiales para que puedan resolverlas y devolverlas, a fin de que ingresen al conteo general.

La mayoría de esas actas observadas pertenecen a los departamentos de Lima (460), Loreto (171), Cusco (113), Piura (96), Ucayali (66), Ica (64), San Martín (56), Cajamarca (39), Callao (27) y Apurímac (16). En estas regiones, los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran la intención de voto, aunque este último solo en la capital.

Mientras tanto, Tumbes y Lambayeque llegaron al 100% de actas contabilizadas. En esas dos regiones ganó Fujimori. En Pasco también culminó el conteo y la lideresa fujimorista se impuso por 236 votos a Sánchez. La candidata de Fuerza Popular obtuvo 21.842 votos y el postulante de JP, 21.606.

En tanto, varias regiones están por terminar el conteo de votos. Sin embargo, la ONPE debe enviar las actas observadas a los JEE para dar por concluido el proceso. Ese es el caso de Áncash (7), Huancavelica, Moquegua y Huánuco (4), Amazonas (2), Arequipa, Puno, Tacna y La Libertad (1).

Por otro lado, la ONPE aún puede enviar actas observadas a los JEE para que las resuelvan, debido a que no todas necesitarían pasar al recuento de votos.

Las principales observaciones de las actas se deben a que están sin datos, incompletas, con errores aritméticos, ilegibles o sin firmas. Asimismo, las actas con votos impugnados, con solicitud de nulidad, extraviadas, siniestradas o con dos o más observaciones figuran en la lista.

Según la ONPE, al 97,759% de actas contabilizadas en el extranjero, aún quedan 57 actas por enviar a los JEE. La mayoría de estas observaciones se registró en América (44), Europa (12) y Asia (1).

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerca de la segunda vuelta

Según el conteo de votos de la ONPE, Keiko Fujimori lidera con 17,146% de los votos (2.837.334 sufragios), seguida por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien obtiene 12,042% (1.992.767 votos), y Rafael López Aliaga, con 11,899% (1.969.159 votos).

Hasta el cierre de esta nota, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de 23.608 votos. La resolución de las actas pendientes de envío a los Jurados Electorales Especiales decidiría el pase a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

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