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Política

Elecciones 2026: actas pendientes y fecha límite de JNE ponen en riesgo cronograma electoral

Un informe de Contraloría advirtió que la fecha límite del JNE para finalizar el recuento de votos (7 de mayo) coincide con las actividades de la ONPE de cara a la segunda vuelta. Asimismo, alertó que la demora de las ODPE para enviar a los JEE las actas observadas pone en riesgo los hitos de las elecciones.

El JNE anunció que el 7 de mayo culminaría con todos los recuentos programados. Foto: Composición/LR
El JNE anunció que el 7 de mayo culminaría con todos los recuentos programados. Foto: Composición/LR
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Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) advirtió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que el plazo fijado para finalizar el recuento de votos, el 7 de mayo, y la falta de coordinación con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE podrían afectar el cronograma de la segunda vuelta presidencial, que hasta el momento sería disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio.

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Ambos riesgos, así como la resolución de las actas observadas del 12 y 13 de abril, también afectarían la fiscalización, organización y ejecución de los comicios.

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La primera amenaza está relacionada con la falta de acciones coordinadas del JNE ante la demora de las ODPE en el envío de cientos de actas observadas de la elección presidencial.

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Según el informe, esta situación podría generar retrasos en la labor de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver las actas observadas, así como en la del pleno del JNE. Ello pondría en riesgo el cumplimiento oportuno del cómputo y la proclamación de los resultados electorales, además de comprometer el inicio de las actividades previstas para una eventual segunda vuelta presidencial.

Asimismo, se afectaría la producción y distribución de material y equipo de sufragio de cara a la segunda vuelta, que comenzó el 1 de mayo, tal como se estableció en el Plan Operativo Electoral de la Segunda Elección Presidencial, aprobado por Piero Corvetto.

La segunda alerta está vinculada al plazo establecido por el propio JNE, hasta el 7 de mayo, para culminar el recuento de votos de las actas observadas. Debido a los retrasos registrados, la Contraloría advierte que esa fecha límite coincide con actividades clave programadas por la ONPE, como la prueba de color y la impresión de las cédulas de sufragio y de reserva, procesos que deben ser supervisados por el JNE.

"Esta superposición de fechas genera riesgos en la producción y distribución del material y equipo de sufragio, comprometiendo el cumplimiento de los plazos previstos para la organización, ejecución y fiscalización de la Segunda Elección Presidencial 2026", se lee en el informe.

De acuerdo con la línea de tiempo general de actividades de la ONPE, el 1 de mayo fue establecido como la fecha de inicio del diseño de la cédula de sufragio, así como de las pruebas de color y su posterior impresión. En paralelo, también debió iniciarse la producción y distribución del material y los equipos electorales.

La Contraloría también precisó que el JNE tiene la responsabilidad de fiscalizar la presentación del diseño de la cédula de sufragio y el procedimiento de ubicación de las candidaturas, así como las pruebas de color, la impresión de las cédulas, la elaboración del padrón electoral y el traslado del material electoral desde la imprenta hasta los almacenes de la ONPE. Además, debe supervisar el ensamblaje y despliegue del material hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Por estas razones, la Contraloría pidió al JNE tomar las medidas necesarias y otorgó cinco días hábiles al titular de la institución, Roberto Burneo, para que comunique las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto de la situación adversa antes señalada.

"Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a ‘Gestión de fiscalización a la producción y distribución de material y equipo de sufragio en marco de la segunda elección presidencial 2026’, se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar las disposiciones para la libre y voluntaria participación de los ciudadanos en una organización política", concluye el informe.

Informe de la Contraloría

Informe de la Contraloría

Más de 1500 actas pendientes por enviar al JEE y recuentos de votos en fase final

De acuerdo con el portal de la ONPE, con el 98,400% de actas contabilizadas, aún quedan 1.484 actas observadas pendientes de ser enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su resolución y posterior reincorporación al conteo general.

Entre las principales observaciones detectadas figuran actas sin datos, incompletas, con errores aritméticos, ilegibles o carentes de firmas. En otros casos, las actas podrían pasar a un proceso de recuento de votos debido a que fueron reportadas como extraviadas o siniestradas, situación registrada en diversos distritos de Lima.

Pese a ello, el plazo para culminar los recuentos de votos vence el 7 de mayo.

Según el portal del JNE, actualmente existen 41 recuentos de votos pendientes correspondientes a la elección presidencial, mientras que otros 69 ya fueron programados para realizarse mediante audiencias públicas.

Asimismo, la plataforma del organismo electoral reporta que 59 actas observadas se encuentran en estado de trámite y otras cuatro, en proceso de creación de expediente.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a la segunda vuelta

De acuerdo con el conteo de votos de la ONPE, Keiko Fujimori se ubica en el primer lugar con 17,140% de intención de voto (2.829.881 votos), seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,041% (1.988.032 votos), y Rafael López Aliaga, con 11,897% (1.964.326 votos).

Las actas observadas que resolverán los JEE se ubican en las regiones de Lima (539), Loreto (221), Piura (119), Cusco (115), Ucayali (66), Ica (64), San Martín (55), Callao (44), Cajamarca (43), Huánuco (26), Amazonas (21) y Apurímac (15).

Por su parte, Lambayeque y Tumbes son las únicas dos regiones que llegaron al 100% de actas contabilizadas. En ambas, Fujimori ocupó el primer puesto.

En cuanto a los votos de peruanos en el extranjero, la ONPE señaló que hay 112 actas pendientes por enviar a los JEE. La mayoría de estas observaciones se registró en el continente americano (85), Europa (22), Oceanía (3) y Asia (2).

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