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El candidato presidencial Rafael López Aliaga lanzó este miércoles una amenaza directa contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien ha descartado que se realicen elecciones complementarias en Lima. El líder de Renovación Popular advirtió que convocará a una “marcha de los cuatro suyos” si el organismo decide proclamar oficialmente una segunda vuelta presidencial para el 7 de junio sin antes realizar una auditoría internacional. Cabe señalar que, hasta el momento, según el conteo de la ONPE, sería Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien pasaría a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Durante el mitin que realizó al frente de la sede del JNE en Jesús María, López Aliaga insistió, una vez más, sin mostrar pruebas concluyentes, en la narrativa de un supuesto fraude en las elecciones generales del pasado 12 de abril. El candidato aseguró que existen irregularidades en el conteo de votos y acusó a los organismos electorales de presuntamente querer validar una segunda vuelta “fraudulenta e ilegal”.

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La movilización que convocó Renovación Popular reunió a simpatizantes que llevaban consigo carteles contra la ONPE y el JNE. Aunque el partido buscó convocar una supuesta protesta masiva en la que se presentarían el “millón de personas que no votaron”, en la zona se observó que los presentes no sobrepasaban los 3.000.

“Haremos una marcha de los cuatro suyos”

Desde el escenario que estaba instalado frente al JNE, López Aliaga amenazó a Burneo y comparó una eventual movilización suya con la histórica protesta del año 2000 contra la dictadura de Alberto Fujimori. “Si el 15 de mayo se atreven a proclamar esta segunda vuelta trucha, corrupta, desde acá les digo: haremos una marcha de los cuatro suyos. No va a ser tan fácil”, advirtió ante la euforia de los asistentes.

Más adelante, el candidato también señaló que “si usted se atreve a proclamar de manera fraudulenta e ilegal una segunda ronda, sin tener auditoría o, mejor dicho, un peritaje internacional, eso merece usted como buen felón”. Estas palabras fueron dirigidas a Burneo, a quien previamente ya había atacado en otras declaraciones públicas con insultos y amenazas de agresión sexual. “Le voy a meter todo mi plan Morrocoy”, dijo en ese entonces y, hasta el momento, no ha pedido disculpas ni se ha retractado por aquellos disparates.

Cabe recordar que la 'Marcha de los cuatro suyos' fue una movilización ciudadana que se dio entre el 26 y 28 de julio del año 2000 contra la tercera reelección del ya fallecido dictador Alberto Fujimori, padre de la actual candidata de Fuerza Popular.

López Aliaga insiste en narrativa de fraude

Durante el mitin, López Aliaga reiteró acusaciones sobre un presunto fraude basado en las mesas de sufragio identificadas con la serie '900K'. Según afirmó, dichas mesas “no tienen origen legal” y habrían servido para alterar los resultados electorales.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales explicó previamente que las mesas cuya numeración inicia con la serie 900 001 corresponden a centros poblados y comunidades alejadas de las capitales distritales. Este sistema existe desde 2005 y se utiliza para facilitar el voto en zonas rurales de difícil acceso, por lo que no constituye una irregularidad ni una modalidad nueva en el actual proceso electoral.

Además, la ONPE informó que en esas mesas de votación el candidato presidencial de Renovación Popular solo ganó en 30 mesas, mientras que su principal contrincante, Roberto Sánchez, lo hizo en 3.257.

Pese a ello, el exalcalde de Lima insistió en que hubo manipulación informática y aseguró que “han dejado abierto el software” y la “base de datos”. Hasta el momento, ni la ONPE ni el JNE ni las misiones de observación internacional han reportado evidencias de fraude electoral en los comicios del 12 de abril.