El candidato de Juntos por el Perú criticó la narrativa de un supuesto fraude que está impulsado por el otro candidato presidencial, Rafael López Aliaga, quien dijo que desconocerá los resultados de la ONPE.

“Las palabras se las lleva el viento, si es que no están demostradas, es decir, en la mesa tal, el ciudadano tal, con el DNI tal, aquí está el acta. ¿Y así han sido las palabras fáciles, las denuncias supuestas que ha hecho el señor Rafael López Aliaga? No, no. Es un discurso, pues, literario. Más bien debiera ser prueba evidente y eso no ha ocurrido", dijo Sánchez.