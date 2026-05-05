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Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
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Política

Resultados ONPE EN VIVO al 98.031%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil 522 votos de ventaja sobre López Aliaga

El conteo de actas realizado por la ONPE muestra que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lidera con una ventaja de 25.522 votos sobre Rafael López Aliaga.

Resultados ONPE EN VIVO al 98.031%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil 522 votos de ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE EN VIVO al 98.031%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil 522 votos de ventaja sobre López Aliaga | Composición LR | Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

17:33
Resultados ONPE al 98,031%: Roberto Sánchez amplía ventaja sobre López Aliaga

Al 98,031%, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El actual congresista pasaría a segunda vuelta del 7 de junio para enfrentarse a Keiko Fujimori en el balotaje final de estas elecciones generales 2026.

Foto: captura ONPE

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Al 98,031% del conteo de las actas realizado por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene una ventaja de 25.522 votos sobre el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Con los resultados actualizados, Sánchez se perfila como candidato para participar en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

ONPE EN VIVO al 98.031%

17:51
5/5/2026

Roberto Sánchez le responde a López Aliaga: "Hay que acabar con esta pataleta"

El candidato de Juntos por el Perú criticó la narrativa de un supuesto fraude que está impulsado por el otro candidato presidencial, Rafael López Aliaga, quien dijo que desconocerá los resultados de la ONPE.

“Las palabras se las lleva el viento, si es que no están demostradas, es decir, en la mesa tal, el ciudadano tal, con el DNI tal, aquí está el acta. ¿Y así han sido las palabras fáciles, las denuncias supuestas que ha hecho el señor Rafael López Aliaga? No, no. Es un discurso, pues, literario. Más bien debiera ser prueba evidente y eso no ha ocurrido", dijo Sánchez.

17:44
5/5/2026

Elecciones 2026: Ricardo Belmont lidera la votación en Tacna

En Tacna, con los votos contabilizados al 98,031% por la ONPE, Ricardo Belmont lidera con el 14,632% de los votos. En segundo lugar aparece Roberto Sánchez, con 11,877%.

17:43
5/5/2026

Elecciones 2026: Jorge Nieto lidera la votación en Arequipa

En Arequipa, con los votos contabilizados al 98,031% por la ONPE, Jorge Nieto lidera con el 18,634% de los votos. En segundo lugar aparece Ricardo Belmont con 10,917%.

17:41
5/5/2026

Elecciones 2026: ¿En que distritos electorales lidera Rafael López Aliaga?

De acuerdo al conteo al 98,031% de la ONPE, Rafael López Aliaga lidera la votación en Lima y en el voto total de los peruanos en el extranjero.

17:40
5/5/2026

Elecciones 2026: ¿En que distritos electorales lidera Keiko Fujimori?

De acuerdo con el conteo al 98,031% de la ONPE, Keiko Fujimori lidera la votación en Áncash, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

17:40
5/5/2026

Elecciones 2026: ¿En que distritos electorales lidera Roberto Sánchez?

De acuerdo con el conteo al 98,031% de la ONPE, Roberto Sánchez lidera la votación en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín.

17:37
5/5/2026

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga lidera en el extranjero

De acuerdo a los resultados de la ONPE al 98,031%, el voto extranjero coloca en primer lugar a Rafael López Aliaga, con 74,173 votos. Le sigue Keiko Fujimori con 50,143 votos y Carlos Álvarez con 35,115 votos. 

17:33
5/5/2026

Resultados ONPE al 98,031%: Roberto Sánchez amplía ventaja sobre López Aliaga

Al 98,031%, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El actual congresista pasaría a segunda vuelta del 7 de junio para enfrentarse a Keiko Fujimori en el balotaje final de estas elecciones generales 2026.

Foto: captura ONPE

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