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Política

Poder Judicial confirma rechazo a detención preliminar contra Piero Corvetto por caso Gálaga

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima consideró desproporcionada la solicitud realizada por la Fiscalía en contra del exjefe de la ONPE.

Poder Judicial ya había negado la detención preliminar del exjefe de la ONPE en primera instancia | Foto: difusión.
Poder Judicial ya había negado la detención preliminar del exjefe de la ONPE en primera instancia | Foto: difusión.
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Decisión confirmada. El Poder Judicial ratificó su rechazo al pedido de detención preliminar presentado por la Fiscalía contra Piero Corvetto y otros investigados por el caso Gálaga, investigación en la que se acusa al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de haber direccionado concursos públicos en favor de la empresa Gálaga para la entrega de material electoral, entre otras irregularidades presentadas en la jornada del 12 de abril.

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La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de que la Fiscalía apelara el primer fallo que rechazó la solicitud. El tribunal consideró que la medida carecía de una motivación objetiva y resultaba desproporcionada para el estado actual de la investigación contra Corvetto y los demás exfuncionarios de la ONPE involucrados.

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Corvetto continúa siendo investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

A través de su cuenta en X (antes, Twitter), el estudio jurídico Arbizu & Gamarra, encargado de la defensa de Corvetto, señaló que esta decisión forma parte del desarrollo del proceso judicial: 'Continuaremos ejerciendo una defensa técnica, rigurosa y garantista, en estricto respeto del debido proceso y el Estado constitucional de derecho'.

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