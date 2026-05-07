Andrés Hurtado: Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión por tráfico de influencias

El exconductor actualmente cumple una prisión preventiva en su contra por presuntas coimas en favor de empresario Miu Lei | Composición: LR.

El exconductor actualmente cumple una prisión preventiva en su contra por presuntas coimas en favor de empresario Miu Lei | Composición: LR.

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El Ministerio Público formalizó su pedido de pena de prisión contra Andrés Hurtado, exconductor de televisión conocido como ‘Chibolín’, por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Hurtado, al considerar que incurrió en este delito al facilitar el trámite realizado por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones para renunciar a la nacionalidad peruana en 2019.

El requerimiento fue presentado por la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años y el pago de 242 días multa, monto que será determinado por el juzgado encargado del caso.

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Como se recuerda, Hurtado se encuentra actualmente recluido en el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva como parte de la investigación en su contra por presuntamente integrar una red de tráfico de influencias junto al empresario Javier Miu Lei y la exfiscal Elizabeth Peralta. Según la tesis fiscal, Hurtado habría coordinado la devolución de barras de oro incautadas al empresario en 2020.

Roxana del Águila también figura entre las acusadas

La Fiscalía también solicitó prisión para Roxana del Águila, exjefa de Migraciones durante el periodo en el que Hurtado habría realizado el trámite irregular a favor del futbolista. Para Del Águila, el Ministerio Público pidió una pena mayor: 5 años y 4 meses de prisión, 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 487 días multa.

Las acusaciones contra los involucrados fueron presentadas ante el juez Walther Huayllani.