Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes participó como ponente destacado abordando el tema central de "Integridad en la Gestión Pública".

El Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez destacó en la Actividad de Sensibilización en Ética, organizada por la Comisión Regional Anticorrupción de Tumbes, abordando "Integridad en la Gestión Pública". Fuente: difusión.

El Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez destacó en la Actividad de Sensibilización en Ética, organizada por la Comisión Regional Anticorrupción de Tumbes, abordando "Integridad en la Gestión Pública". Fuente: difusión.

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El Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, participó como ponente destacado abordando el tema central de "Integridad en la Gestión Pública", esta importante disertación se llevó a cabo durante la Actividad de Sensibilización en Ética, Trasparencia e Integridad, un evento organizado por la Comisión Regional Anticorrupción de Tumbes (CRAT) y su Secretaría Técnica, realizado en el marco de las celebraciones por el Día del Empleado Público.

Durante su intervención en el Auditorio Raúl Peña Cabrera del Gobierno Regional, el magistrado enfatizó la necesidad de fortalecer los valores éticos dentro del aparato estatal. Su ponencia estuvo orientada a concientizar a los servidores públicos sobre el rol fundamental que juega la transparencia en el ejercicio de sus funciones, destacando que un servicio íntegro es el pilar para mantener la confianza de la población en sus autoridades.

Durante su intervención, Verapinto enfatizó la importancia de fortalecer los valores éticos en el sector público. Fuente: difusión.

La presencia del Dr. Verapinto Márquez en este encuentro interinstitucional, reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes con la prevención y la lucha contra la corrupción. De esta manera, el Poder Judicial demuestra su activa colaboración con los objetivos de la comisión regional, impulsando una cultura de buenas prácticas, probidad y buen gobierno en beneficio de toda la región tumbesina.