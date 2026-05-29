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Así puedes crear tu figurita del Mundial 2026 estilo Panini GRATIS y fácil desde tu celular o PC

Ante la alta demanda de figuritas, te mostramos cómo personalizar tu propia figura del álbum Panini del Mundial 2026. Sigue un tutorial sencillo para crear, imprimir y compartir tus propias figuritas.

Paso a paso para crear tu propia figurita del álbum Panini Mundial 2026.
Paso a paso para crear tu propia figurita del álbum Panini Mundial 2026. | Foto: composición LR/Gemini
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El álbum Panini del Mundial 2026 viene causando furor entre los aficionados al fútbol y coleccionistas de todo el mundo, quienes se encuentran inmersos en la apasionante búsqueda de completar sus 112 páginas con las 980 figuritas de sus máximos ídolos. Esta edición histórica de la Copa del Mundo reúne a los grandes referentes de las más de 48 selecciones participantes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y otros astros de la élite mundial que buscan alcanzar la gloria eterna en este deporte.

Pese a la gran demanda de sobres de figuritas y a la ausencia de algunos personajes, no te quedes fuera de esta fiebre mundialista. Por ello, para pasar un momento divertido y creativo, te enseñamos paso a paso a personalizar tu propia figurita del álbum del Mundial 2026, de modo que puedas imprimirla, coleccionarla y compartirla con tus amigos y familiares.

PUEDES VER: No pudo comprarlo y decidió crear el suyo: el niño peruano de 11 años que elaboró su propio álbum del Mundial 2026

¿Cómo crear tus propias figuritas del Mundial 2026 estilo álbum Panini?

Una de las formas más simples de hacerlo es subir una imagen de referencia de una figurita oficial y pedirle a la IA (Gemini) que cambie el rostro y los datos técnicos por los del jugador o personaje que desees. Incluso, puedes crear tu propia versión personalizada con tu foto y la camiseta de una selección, o reemplazarla por la imagen de algún cantante, deportista o personaje público. Sigue estos pasos:

  • Carga una foto tuya, del personaje o del futbolista que quieras incluir en la figurita.
  • Añade una imagen de ejemplo de una figurita oficial de Panini, que puedes encontrar fácilmente en internet.
  • Escribe una instrucción en la que detalles cómo deseas que se vea la imagen y solicita que el rostro original sea reemplazado por el tuyo o el de la persona seleccionada.
  • Agrega los datos personalizados que aparecerán en la parte inferior de la figurita, como nombre completo, edad, altura, peso y club.
álbum Panini Mundial 2026

Imagen de Jorge Luna, edición especial, como figura del álbum Panini Mundial 2026.

álbum Panini Mundial 2026

Imagen de Bad Bunny hecha como figurita del álbum Panini Mundial 2026.

álbum Panini Mundial 2026

Imagen de Max Verstappen hecha como figurita del álbum Panini Mundial 2026.

A continuación, te dejamos una sugerencia de prompt que puedes usar para que la IA de Gemini cree tu figurita. Recuerda que puedes añadir más detalles si así lo deseas.

“Necesito que desarrolles una imagen estilo figurita para completar el álbum del Mundial 2026 de Panini. La imagen debe ser realista y debes reemplazar el rostro de la imagen principal del jugador de fútbol por el rostro de (personalidad, tuyo, etc.). No modifiques ni alteres los rasgos de la cara, las facciones, tonos de piel, proporciones y color de cabello. Además, añade en la información técnica: (nombre y apellido de la persona que reemplaza al jugador, estatura, peso, club del que es hincha y fecha de nacimiento). Mantén idéntica la camiseta de la selección nacional, el fondo y el resto del diseño que identifica a la figurita. La calidad debe ser en la mejor definición, con una buena iluminación, sin sombras ni distorsiones”

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