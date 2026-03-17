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Andrés Hurtado permanecerá 18 meses más en prisión por el presunto delito de tráfico de influencias

El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para ampliar la medida contra el exconductor de televisión.

Andrés Hurtado permanecerá 18 meses más en prisión por el presunto delito de tráfico de influencias
Andrés Hurtado permanecerá 18 meses más en prisión por el presunto delito de tráfico de influencias

El expresentador de televisión Andrés Hurtado permanecerá 18 meses más en prisión por el presunto delito de tráfico de influencias.

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La medida fue dispuesta por el Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para ampliar por 18 meses la prisión preventiva del también conocido como “Chibolín”.

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El pedido fue sustentado por el Ministerio Público del Perú, que argumentó la necesidad de extender la medida debido a la complejidad del caso y a la existencia de diligencias aún pendientes. El fiscal supremo a cargo sostuvo que el plazo adicional permitirá culminar la investigación y ejecutar actos procesales clave dentro de un expediente que involucra a varios investigados.

Durante la audiencia, el juez supremo Juan Carlos Checkley consideró que el proceso presenta características de alta complejidad, lo que justifica la prolongación de la medida coercitiva. Asimismo, señaló que el plazo solicitado resulta proporcional frente a las circunstancias del caso.

El Ministerio Público también advirtió la existencia de peligro de fuga. Según expuso, Hurtado no contaría con arraigo domiciliario ni laboral suficiente, debido a que no tendría residencia estable y su vínculo con un medio de comunicación se encuentra suspendido.

Por su parte, la defensa del exconductor se opuso al requerimiento fiscal al señalar que la investigación ya habría concluido, por lo que consideró innecesaria la prolongación de la prisión preventiva. No obstante, el juzgado desestimó estos argumentos y ratificó la medida.

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