Juan Carlos Checkley dispone captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur

El juez supremo Juan Carlos Checkley solicitó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur, tras dejar sin efecto el oficio en el cual él mismo autorizaba la liberación de Peralta, acusada de tráfico de influencias en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'.

El oficio de captura va dirigido a la Policía Nacional del Perú (PNP), Registro de Requisitorias del Poder Judicial e Interpol: así como a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La decisión se toma después de que la Fiscalía Suprema solicitara la nulidad de la orden que dejaba a Peralta en libertad. Esto, luego de que el juez Checley resolviera de oficio dejar sin efecto la prisión preventiva de Peralta.

El argumento de la Fiscalía Suprema

De acuerdo con el Ministerio Público, cuando el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso la libertad de Peralta Santur, la Fiscalía ya había interpuesto un recurso de apelación contra esa misma resolución. Sin embargo, el oficio de libertad fue emitido antes de que la Sala Penal Superior resolviera dicha apelación, o antes de que venciera el plazo legal para que la Fiscalía impugnara la decisión. Esta acción, según el Ministerio Público, constituyó un vicio procesal que invalidaría la liberación.

Al no estar firme la resolución de excarcelación, la Fiscalía consideró que la liberación de Peralta Santur, quien enfrentaba una prisión preventiva de 18 meses, representaba un riesgo procesal que debía ser subsanado de inmediato.

La solicitud fiscal apunta directamente a dejar sin efecto el oficio de libertad y reponer la vigencia de la medida coercitiva de prisión preventiva. Tras la alerta, el sistema de justicia activó los procedimientos correspondientes para evaluar la solicitud de la Fiscalía Suprema y determinar si la orden de excarcelación se emitió de manera anticipada a lo que dicta el Código Procesal Penal.