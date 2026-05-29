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Ciencia

Paleontólogos argentinos descubren una nueva especie de dinosaurio pescador y emparentado con el velociraptor

Una especie de dinosaurio hasta ahora desconocida habitaba humedales de agua dulce durante el Cretácico Superior.

Reconstrucción de la vida de Kank australis. Foto: Gabriel Díaz Yantén
Reconstrucción de la vida de Kank australis. Foto: Gabriel Díaz Yantén
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Investigadores argentinos identificaron una nueva especie de dinosaurio que habitó la Patagonia hace 70 millones de años, durante el Cretácico tardío. Se trata de Kank australis, que pertenecía a los unenlagiidos, una familia de dinosaurios carnívoros emplumados vinculados evolutivamente con el famoso velociraptor.

Los restos fósiles aparecieron en la Formación Chorrillo, en la provincia argentina de Santa Cruz. Los paleontólogos recuperaron dientes, vértebras y huesos de los dedos del pie durante varias expediciones iniciadas en 2018. El estudio, publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, plantea que este pequeño terópodo pudo especializarse en la captura de peces dentro de antiguos humedales patagónicos.

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El hallazgo de un nuevo depredador de la Patagonia

Kank australis alcanzó entre 2,5 y 3 metros de longitud y compartió su ecosistema con reptiles, anfibios, peces y mamíferos primitivos. Según explicó el paleontólogo Matías Motta, del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, esta especie ayuda a completar un vacío en el registro fósil del sur de la Patagonia y fortalece la evidencia sobre la expansión de los unenlagiidos en distintas regiones de Sudamérica.

Los científicos señalaron que los primeros restos encontrados resultaron demasiado fragmentarios para confirmar una nueva especie. Sin embargo, el hallazgo de una vértebra cervical en 2024 permitió identificar características únicas. Entre ellas, destacaron vértebras con cavidades internas de aire y dientes con surcos pronunciados, rasgos que diferenciaron a este dinosaurio de otros depredadores similares hallados en Argentina.

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¿Cómo cazaba el dinosaurio descubierto en Argentina?

El análisis anatómico reveló estructuras especiales en el cuello que facilitaban movimientos rápidos y precisos. Para los investigadores, estas adaptaciones recuerdan a las que poseen aves modernas como las garzas, conocidas por su capacidad para capturar peces en ambientes acuáticos. 'Esto sugiere que Kank australis pudo convertirse en un cazador activo de peces', afirmó Motta.

Los fósiles aparecieron junto a restos de peces, evidencia que respalda esta hipótesis. Además, el dinosaurio poseía un cuello largo y flexible, numerosos dientes y una gran garra curva en el segundo dedo del pie, una característica típica de los raptores. Los expertos también indicaron que este animal convivió con enormes carnívoros como Maip macrothorax, un megaraptor de más de 10 metros de longitud.

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