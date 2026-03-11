HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de marzo | LR+ Noticias

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía pide ampliar 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolin' por tráfico de influencias

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial extender la medida contra Hurtado, quien es investigado por presunto tráfico de influencias en el caso que también involucra a la exfiscal superior Elizabeth Peralta.

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía pide ampliar 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolin'
Caso Andrés Hurtado: Fiscalía pide ampliar 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolin'

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial ampliar por 18 meses la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, el presentador de televisión conocido como Chibolín, investigado por presunto tráfico de influencias. El pedido se presentó en una audiencia judicial que evaluó la continuidad de la medida restrictiva de libertad mientras avanzan las diligencias del caso.

Únete a nuestro canal de política y economía

El requerimiento lo sustentó el fiscal adjunto supremo Denis Pérez ante el juez Juan Carlos Checkley. La Fiscalía argumentó que el caso mantiene un alto nivel de complejidad. También señaló que existen diligencias pendientes que resultan claves para determinar responsabilidades.

TE RECOMENDAMOS

CAOS EN EL GOBIERNO DE BALCÁZAR Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

lr.pe

La actual prisión preventiva contra Andrés Hurtado vence el 18 de marzo. Por esa razón, el Ministerio Público planteó la ampliación del plazo antes de que se cumpla la medida vigente. La decisión final queda en manos del Poder Judicial, que deberá evaluar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El caso contra Chibolín forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas gestiones irregulares para favorecer a un empresario. Según la tesis fiscal, Andrés Hurtado habría ofrecido influencias dentro del sistema de justicia a cambio de beneficios.

PUEDES VER: Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

lr.pe

Fiscalía sustenta ampliación de prisión preventiva por complejidad del caso

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los motivos que justifican ampliar la prisión preventiva contra Andrés Hurtado. El fiscal Denis Pérez indicó que la investigación incluye varias diligencias pendientes. Entre ellas figuran pericias financieras, declaraciones de testigos y análisis de información bancaria.

El Ministerio Público también sostuvo que el caso involucra a varias personas. En el expediente aparece la fiscal superior Elizabeth Peralta, quien es investigada por su presunta participación en la red de influencias. La Fiscalía considera que estos elementos incrementan la complejidad del proceso.

PUEDES VER: Crisis en el gabinete: ministro de Salud presenta su renuncia, pero Gobierno evalua si lo acepta

lr.pe

Otro punto central del pedido se relaciona con nuevas declaraciones obtenidas por los investigadores. Un extrabajador de Andrés Hurtado brindó testimonio dentro del proceso de colaboración eficaz. Según esa versión, el conductor habría ordenado transferencias de dinero a familiares y terceros.

La Fiscalía sostiene que estas operaciones podrían haber servido para ocultar el origen de fondos vinculados al caso. Por ello, el Ministerio Público considera necesario ampliar el plazo de investigación mientras se revisa la información financiera.

PUEDES VER: Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

lr.pe

Andrés Hurtado: Fiscalía advierte existencia de riesgo de fuga

El Ministerio Público también argumentó que existe riesgo de fuga si Andrés Hurtado queda en libertad. La Fiscalía señaló que el conductor no cuenta con un arraigo domiciliario claro. De acuerdo con la investigación, el presentador solía alojarse en hoteles y no mantenía una residencia fija.

El fiscal Denis Pérez también cuestionó el arraigo laboral del investigado. Según indicó, el vínculo de Chibolín con Panamericana Televisión quedó suspendido tras el inicio de las investigaciones. Esa situación, afirmó la Fiscalía, debilita los argumentos para que enfrente el proceso en libertad.

PUEDES VER: ¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

lr.pe

El caso de Andrés Hurtado generó amplio interés público debido a su notoriedad como figura televisiva. El presentador enfrenta acusaciones graves que se relacionan con presuntas gestiones para influir en decisiones dentro del sistema judicial.

El juez Juan Carlos Checkley deberá evaluar los argumentos de las partes antes de emitir una decisión. Si el Poder Judicial acepta el pedido de la Fiscalía, Chibolín podría permanecer bajo prisión preventiva durante 18 meses adicionales mientras continúa la investigación.

Notas relacionadas
Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

LEER MÁS
Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

LEER MÁS
Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[ESPN, En Vivo] Sporting Cristal vs Carabobo HOY por la vuelta de la Copa Libertadores 2026

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO vía ESPN por la Champions League: Federico Valverde anota hat trik en menos de 25 minutos

Política

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025