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Seis meses de prisión preventiva para chofer ebrio que atropelló y causó la muerte de un peatón en Santa

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria impone seis meses de prisión preventiva a Milton César Vásquez Villarreal tras atropellar y matar a Neres Castillo en Santa.

Las investigaciones revelaron que Vásquez Villarreal tenía un alto nivel de alcohol en sangre (2.20 g/L) y carecía de licencia de conducir. Fuente: Difusión.
Las investigaciones revelaron que Vásquez Villarreal tenía un alto nivel de alcohol en sangre (2.20 g/L) y carecía de licencia de conducir. Fuente: Difusión.
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Seis meses de prisión preventiva es lo que ordenó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Unidad de Flagrancia del Santa contra Milton César Vásquez Villareal (36), un imprudente chofer que en estado de ebriedad atropelló y causó la muerte de Neres Augusto Castillo Olivos (65). El hecho ocurrió el pasado 19 de abril en el distrito de Santa.

Según las investigaciones, la víctima se encontraba esperando un transporte de servicio público en la carretera Panamericana Norte, al ingreso del centro poblado de San Luis. Eran las 9.30 de la mañana, cuando intempestivamente apareció el vehículo conducido por Vásquez Villarreal y tras despistarse arrolló a Neres Castillo, causándole la muerte por traumatismo encéfalo craneano severo.

Tras ser intervenido por efectivos policiales, el conductor presentaba aliento alcohólico, dificultad para expresarse y problemas para caminar. El dosaje etílico demostró que tenía 2.20 centigramos de alcohol por litro de sangre. Sumado a ello, no contaba con licencia de conducir.

La magistrada Ana Vizcarra Huamán declaró fundado el pedido del Ministerio Público y ordenó el internamiento por seis meses de Milton Vásquez Villarreal por el delito de homicidio culposo agravado.

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