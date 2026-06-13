Víctimas de las protestas contra Boluarte advierten: "Si nos pasa algo, responsabilizamos a Keiko Fujimori y Fuerza Popular"

Milagros Samillán sostuvo que hay un medio en los familiares de las víctimas de ser silenciados. Foto: composición LR

Milagros Samillán sostuvo que hay un medio en los familiares de las víctimas de ser silenciados. Foto: composición LR

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Los familiares de las víctimas de las protestas contra Boluarte expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia. Milagros Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, afirmó que existe temor entre los deudos y lanzó una advertencia directa. "Cualquier cosa que nos pase a los familiares que estamos levantando nuestra voz de protesta, vamos a responsabilizar directamente a la señora Keiko Fujimori y a toda sus bancada de Fuerza Popular", declaró a La República.

Samillán sostuvo que los familiares mantienen una posición crítica frente a la lideresa fujimorista debido al respaldo que Fuerza Popular brindó al gobierno de Dina Boluarte durante las investigaciones por las muertes ocurridas en las manifestaciones. Recordó que las denuncias vinculadas a los fallecimientos contra la exmandataria fueron archivadas por el Congreso y que las familias aún no obtienen justicia por sus seres queridos.

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La representante de las víctimas también cuestionó el resultado electoral y rechazó lo que calificó como un intento de legitimar un "pacto mafioso". En ese sentido, señaló que esperan que el conteo de votos provenientes del extranjero se realice dentro del marco legal y sin irregularidades. "Estamos esperando que todo lo que pasó en el extranjero sea legal, que no intenten engañar a los peruanos", manifestó.

Samillán aseguró que existe un "miedo inminente" entre los familiares debido a los antecedentes del fujimorismo en el país. "Hay un miedo inminente de todos los familiares de que pase lo que pasó con su padre, de que haya desapariciones y persecuciones políticas", afirmó al referirse al gobierno de Alberto Fujimori.

La representante de la asociación remarcó que los deudos continúan exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición. Según explicó, muchas familias siguen recorriendo distintas instancias del Estado sin obtener respuestas concretas sobre las investigaciones relacionadas con las muertes registradas durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023.

La dirigente agregó que el temor aumenta debido a que las familias consideran que todavía no existen condiciones que garanticen el derecho a la protesta y a la libre expresión. Por ello, aseguró que continuarán participando en acciones públicas para exigir avances en sus casos y mantener viva la memoria de las víctimas.

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Víctimas denuncian que investigaciones permanecen estancadas

Milagros Samillán afirmó que los procesos fiscales relacionados con las muertes en las protestas atraviesan un periodo de paralización. Según indicó, la situación cambió luego de la salida de Delia Espinoza del Ministerio Público. "Nuestros casos están estancados, no hay nada, no nos dicen cómo van", señaló.

La representante explicó que los presidentes de las asociaciones de víctimas de distintas regiones solicitaron una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para conocer el estado de las investigaciones. Sin embargo, aseguró que el encuentro nunca se concretó. "Lo único que se logró es poder reunirse con su secretario y quedó ahí. Esa reunión no se llegó a concretar porque dijeron que no tenían tiempo", sostuvo.

Samillán cuestionó además que los familiares no reciban información periódica sobre los expedientes. A su juicio, las autoridades han reducido el seguimiento que antes existía en los casos. También manifestó preocupación por iniciativas legislativas que, según afirmó, podrían favorecer a efectivos involucrados en los hechos investigados. Hizo referencia a la última ley aprobada por el Congreso, que permite que policías y militares no sean investigados por la justicia ordinaria.

Ante este panorama, confirmó que las víctimas evalúan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Si no logramos justicia aquí en nuestro país, nos vamos a ir a la Corte Interamericana porque necesitamos que la justicia llegue pronto", declaró. Sin embargo, precisó que primero agotarán todas las instancias disponibles en el Perú.

Respaldarán movilizaciones y recuerdan acuerdo firmado por Roberto Sánchez

La representante de la asociación confirmó que integrantes de las organizaciones de víctimas participarán en las movilizaciones convocadas en Lima y adelantó que buscan defender el voto popular ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además, precisó que continuarán sumándose a futuras protestas. "Seguiremos sumándonos a las diferentes movilizaciones que se vengan más adelante".

Samillán también aseguró que la asociación no recibió apoyo de partidos políticos durante la campaña electoral. Sin embargo, reconoció el respaldo de algunos congresistas que acompañaron las demandas de los familiares en distintas regiones.

Respecto a la candidatura de Roberto Sánchez, indicó que, al conocerse que el representante de Juntos por el Perú pasó a segunda vuelta, los familiares solicitaron la firma de un compromiso relacionado con la reparación integral de las víctimas. Según explicó, el documento fue suscrito por Sánchez. "Queremos que nos firme un plan de reparación para que no solo se quede en palabras. Sí firmó", señaló. Para los familiares, este acuerdo representó una garantía de que sus demandas podrían traducirse en acciones concretas si llegaba al gobierno.