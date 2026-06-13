HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones
Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones     Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones     Marcha ‘La toma de Lima’: desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones     
Política

Keiko Fujimori rechaza propuesta de reconteo de Juntos Por el Perú: "Les falta leer la ley"

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó el pedido de Juntos por el Perú para revisar la totalidad de las actas electorales y sostuvo que la normativa solo permite el reconteo de documentos observados por las autoridades electorales.

Fujimori declaró en los exteriores de su domicilio en San Borja. Foto: captura de pantalla
Fujimori declaró en los exteriores de su domicilio en San Borja. Foto: captura de pantalla
Escuchar
Resumen
Compartir

La candidata presidencial Keiko Fujimori rechazó la propuesta de Juntos por el Perú para realizar un reconteo total de votos y afirmó que a dicha agrupación política "le falta leer la ley". La lideresa de Fuerza Popular indicó que la legislación electoral establece procedimientos específicos para la revisión de actas y remarcó que únicamente aquellas observadas pueden pasar por un nuevo escrutinio.

Únete a nuestro canal de política y economía

Desde los exteriores de su domicilio en San Borja, Fujimori respondió al llamado realizado por el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien la invitó públicamente a respaldar un conteo general de los votos. Según señaló, la democracia debe regirse por las normas vigentes y no por acuerdos políticos entre candidatos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso continúa persecución: aprueba informe para denunciar a José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti

lr.pe

La candidata explicó que la revisión de actas depende de las autoridades electorales. Precisó que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) es la única entidad facultada para observar actas y que posteriormente los Jurados Electorales Especiales determinan los casos que ameritan una evaluación adicional.

Pese a sus cuestionamientos al planteamiento de Juntos por el Perú, Fujimori evitó cerrar la posibilidad de una conversación con Sánchez. Por el contrario, aseguró que está dispuesta a dialogar con los excandidatos presidenciales una vez que concluya el procesamiento de las actas observadas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Viralizan video inédito de Keiko Fujimori como modelo en su adolescencia y genera comentarios divididos en redes

Viralizan video inédito de Keiko Fujimori como modelo en su adolescencia y genera comentarios divididos en redes

LEER MÁS
Brígida Curo sí mencionó que “la japonesa se vaya a su país” en alusión a Keiko Fujimori, pero no cuando Fuerza Popular comenzó a liderar conteo de la ONPE

Brígida Curo sí mencionó que “la japonesa se vaya a su país” en alusión a Keiko Fujimori, pero no cuando Fuerza Popular comenzó a liderar conteo de la ONPE

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso continúa persecución: aprueba informe para denunciar a José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti

Congreso continúa persecución: aprueba informe para denunciar a José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Congreso aprueba ley que evita que policias y militares sean procesados por la justicia ordinaria

Congreso aprueba ley que evita que policias y militares sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
Kira Alcarraz tras permiso de viaje a Balcázar: “Que no se le suban los humos y recuerde quién lo ha puesto ahí”

Kira Alcarraz tras permiso de viaje a Balcázar: “Que no se le suban los humos y recuerde quién lo ha puesto ahí”

LEER MÁS
Recuento de votos en Lambayeque determinó que a Fuerza Popular se le habían sumado 25 votos de más

Recuento de votos en Lambayeque determinó que a Fuerza Popular se le habían sumado 25 votos de más

LEER MÁS
Gobierno de Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua

Gobierno de Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025