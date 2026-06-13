Keiko Fujimori rechaza propuesta de reconteo de Juntos Por el Perú: "Les falta leer la ley"

Fujimori declaró en los exteriores de su domicilio en San Borja. Foto: captura de pantalla

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La candidata presidencial Keiko Fujimori rechazó la propuesta de Juntos por el Perú para realizar un reconteo total de votos y afirmó que a dicha agrupación política "le falta leer la ley". La lideresa de Fuerza Popular indicó que la legislación electoral establece procedimientos específicos para la revisión de actas y remarcó que únicamente aquellas observadas pueden pasar por un nuevo escrutinio.

Desde los exteriores de su domicilio en San Borja, Fujimori respondió al llamado realizado por el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien la invitó públicamente a respaldar un conteo general de los votos. Según señaló, la democracia debe regirse por las normas vigentes y no por acuerdos políticos entre candidatos.

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La candidata explicó que la revisión de actas depende de las autoridades electorales. Precisó que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) es la única entidad facultada para observar actas y que posteriormente los Jurados Electorales Especiales determinan los casos que ameritan una evaluación adicional.

Pese a sus cuestionamientos al planteamiento de Juntos por el Perú, Fujimori evitó cerrar la posibilidad de una conversación con Sánchez. Por el contrario, aseguró que está dispuesta a dialogar con los excandidatos presidenciales una vez que concluya el procesamiento de las actas observadas.