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China descubre en el Tíbet un recurso estratégico que podría reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos

El descubrimiento podría fortalecer la producción nacional de semiconductores en plena competencia tecnológica entre Pekín y Washington por el control de las cadenas de suministro.

China descubrió en el Tíbet una nueva fuente de cuarzo de alta pureza
China descubrió en el Tíbet una nueva fuente de cuarzo de alta pureza | composición LR/AFP
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China ha identificado en la región autónoma del Tíbet una nueva fuente de cuarzo de alta pureza, un material considerado esencial para la fabricación de semiconductores, paneles solares, componentes ópticos y otros productos de alta tecnología. El hallazgo podría ayudar al país a reducir su dependencia de las importaciones procedentes de Estados Unidos, principal proveedor mundial de este recurso estratégico.

La investigación, publicada en abril en la revista European Journal of Mineralogy, concluyó que los leucogranitos de la zona de Dinggye poseen un alto potencial para producir cuarzo de calidad. Según los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y del Servicio Geológico de China, las pruebas permitieron obtener niveles de pureza superiores al 99,995% de sílice.

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China apunta a reducir dependencia de EE. UU.

El cuarzo de alta pureza es una materia prima clave en sectores que ocupan un lugar central en la competencia tecnológica global. Se utiliza para fabricar polisilicio, indispensable en la producción de paneles solares, así como crisoles de cuarzo empleados en la elaboración de microchips, componentes electrónicos y equipos ópticos.

Los investigadores señalaron que los suministros globales de este material son escasos y están distribuidos de manera desigual, “lo que genera importantes riesgos en la cadena de suministro”, indicaron en el estudio. Actualmente, gran parte de la provisión internacional procede de la mina de Spruce Pine, en Carolina del Norte, mientras que China continúa como el mayor importador global.

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Los leucogranitos tibetanos sorprenden a los científicos

El estudio se centró en los leucogranitos localizados en Dinggye, una formación rocosa rica en cuarzo. Los especialistas analizaron su composición mineral, las impurezas presentes y las posibilidades de refinamiento industrial. Los resultados mostraron que las impurezas pueden eliminarse con eficacia mediante procesos de purificación.

“Nuestros hallazgos demuestran que estos leucogranitos tienen un potencial considerable para producir cuarzo de alta pureza con contenidos de sílice superiores al 99,995 por ciento”, afirmaron los autores. El trabajo también destacó que la temperatura de formación de estas rocas influyó directamente en la calidad final del mineral.

El descubrimiento se suma a otros avances registrados en Henan y Xinjiang. Tras esos hallazgos, el Ministerio de Recursos Naturales incorporó de manera oficial el cuarzo de alta pureza a su lista de minerales estratégicos para desarrollo. Los investigadores consideran que los extensos depósitos tibetanos pueden convertirse en una fuente relevante para garantizar el abastecimiento nacional de materiales esenciales en las industrias tecnológicas del futuro.

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