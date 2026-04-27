Roberto Sánchez nunca dijo que salida de Corvetto dará más credibilidad en segunda vuelta

La renuncia de Piero Corvetto a la ONPE ante la Junta Nacional de Justicia —que finalmente terminó vacándolo— ha dado pie, en los últimos días, a la difusión de varias noticias falsas.

Una de ellas surgió desde el medio Ventanilla TV, que difundió supuestas declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en las que afirmaba: “La salida de Piero Corvetto dará más credibilidad en la segunda vuelta”.

La imagen con estos presuntos dichos se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp y redes sociales. Sin embargo, la información es falsa. El propio Ventanilla TV lo admitió posteriormente, mientras que el equipo de prensa de Sánchez negó dichas afirmaciones y, además, no existen registros confiables que las respalden.

Cita falsa atribuida a Roberto Sánchez. Foto: Facebook

Ventanilla TV reconoció error en su publicación

PerúCheck se comunicó con el medio, que aceptó haber difundido contenido falso. “Tras una revisión interna, hemos identificado que la reciente publicación sobre el candidato presidencial contiene datos que no se ajustan a la verdad, debido a una imprecisión al consignar información proveniente de una fuente que resultó no ser validada ni confiable”.

Asimismo, señalaron que “por coherencia con nuestra ética periodística, procederemos a eliminar la publicación de forma definitiva” y que “estamos reforzando nuestros protocolos de contraste de fuentes para evitar futuros incidentes”. Minutos después, la publicación fue eliminada.

Equipo de prensa de Roberto Sánchez desmintió los dichos

El equipo de prensa de Roberto Sánchez también fue consultado por PerúCheck sobre estas supuestas declaraciones. En respuesta, compartieron un extracto de una entrevista reciente que el candidato ofreció a RPP.

En dicha entrevista, Sánchez mantiene una postura crítica frente a la renuncia de Corvetto."El hecho de la renuncia del señor Piero Corvetto a un cargo que es irrenunciable, asimismo, la aceptación de la Junta Nacional de Justicia de inmediato son hechos que vulneran el debido proceso, la institucionalidad y socavan más bien un proceso que debe de ser transparente, justo, democrático y de respeto a todas las voluntades…”

Finalmente, PerúCheck no encontró evidencias confiables de que Sánchez haya afirmado que la salida de Corvetto de la ONPE “dará más credibilidad en la segunda vuelta”. Para verificarlo, se realizaron búsquedas en Google, Bing y Yandex, sin hallar entrevistas ni declaraciones públicas que respalden esa versión.

Conclusión

Roberto Sánchez no afirmó que la salida de Corvetto “dará más credibilidad en la segunda vuelta”; por el contrario, ha expresado una postura crítica frente a su renuncia. El medio que difundió esas supuestas declaraciones se retractó posteriormente. Además, PerúCheck no encontró registros que respalden dicha versión. Por lo tanto, el contenido de la imagen viral se califica como falso.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.