Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Copa Caliente
El partido por la primera fecha de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Comerciantes FC se disputará en el estadio Max Agustín. El conjunto celeste irá por un triunfo en su debut en el torneo.
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Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO juegan HOY sábado 13 de junio, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la Copa de la Liga 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Max Agustín. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Los celestes llegan a este duelo en una mala racha. Sporting Cristal necesita volver a la senda de triunfos para recuperar la confianza. Ahora, con Roberto Mosquera como nuevo entrenador, buscarán sumar en su visita a Comerciantes FC. Por el lado del conjunto local, marcha invicto en la presente temporada y suele hacerse fuerte jugando en su estadio.
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Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Comerciantes FC
- Sporting Cristal: Enríquez, Sosas, Lutiger, Abram, Cristiano, Santana, Távara, Cazonatti, Castro, Yotún y Barcos.
- Comerciantes FC: Silva, Pinedo, Valdeblanquez, Ríos, Arévalo, Acosta, Ramúa, Lemos, Villanueva, Guerrero y Perlaza.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Comerciantes FC?
Sporting Cristal y Comerciantes FC se enfrentarán por la fecha 1 de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este duelo se jugará hoy sábado 13 de junio desde las 3.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC?
El partido Sporting Cristal vs Comerciantes FC, por la jornada 1 de la Copa Caliente de la Liga 2026, será transmitido por el canal de YouTube de Bicolor+.
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Pronóstico de Sporting Cristal vs Comerciantes FC
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Comerciantes FC sobre Sporting Cristal, pagando 1,49 su triunfo, el empate 4,33 y la victoria celeste 5,14.
¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Comerciantes FC?
El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Max Agustín. Este escenario tiene capacidad para más de 24.000 espectadores.
Últimos partidos de Sporting Cristal
Los celestes no andan en un buen momento en el campeonato local y en el torneo internacional.
- Cienciano 3-2 Sporting Cristal | 31.05.26
- Cerro Porteño 2-0 Sporting Cristal | 28.05.26
- Sporting Cristal 2-1 ADT | 24.05.26
- Junior 3-2 Sporting Cristal | 20.05.26
- FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | 15.04.26.
Últimos partidos de Comerciantes FC
El conjunto de Comerciantes FC no sabe de derrotas en el presente año.
- Ayacucho 0-0 Comerciantes | 22.05.26
- Comerciantes 3-0 Binacional | 16.05.26
- Minas 0-0 Comerciantes | 8.05.26
- Comerciantes 1-1 Estudiantil CNI | 3.05.26
- Tacna Heroica 1-1 Comerciantes | 26.04.26.