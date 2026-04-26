Elecciones 2026: oportunidades y riesgos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta

Con el 95,14% de los votos procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la segunda vuelta se perfila para disputarse entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Ninguno de los candidatos tiene asegurado el triunfo. Ambos enfrentan cuestionamientos y cuentan con fortalezas en su carrera hacia la presidencia. A partir de los datos de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), es posible profundizar en estos aspectos.

Roberto Sánchez busca ampliar su base electoral

De acuerdo con el IEP, Sánchez registra una mayor preferencia entre hombres que entre mujeres. Su electorado masculino alcanza el 58,9%, mientras que el femenino llega al 41,1%.

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¿Qué factores podrían alejar a Sánchez de una parte del electorado femenino? Para el politólogo Jhimer Monzón, director académico de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales Leviatán, el candidato ha abordado de forma limitada la problemática de género: “Su estrategia en torno a este tema ha sido insuficiente: en el debate, no mencionó las condiciones laborales, psicológicas y culturales que enfrentan las mujeres en el Perú”, señala.

En cuanto a la edad de sus votantes, Sánchez registra uno de los porcentajes más bajos de apoyo juvenil entre los candidatos que integraron el grupo de los más votados. El congresista cuenta con un 13,5% de respaldo en este segmento.

Para Monzón, uno de los errores recurrentes de los candidatos es asumir que el voto joven es fácilmente influenciable. Considera que esto se evidenció en la estrategia de César Acuña, quien buscó acercarse a este sector mediante figuras del streaming peruano. En contraste, el analista sostiene que los jóvenes demandan propuestas concretas en áreas clave para su desarrollo, como educación y empleo.

“Si el candidato plantea ejes sólidos en educación y trabajo, podría captar este segmento, más aún en un contexto crítico como el actual, donde Beca 18 ha quedado desfinanciado”, indica.

El factor geográfico también resulta determinante. Sánchez obtuvo victorias en varios departamentos del sur —con excepción de Arequipa, donde el candidato más votado fue Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)—. En el norte, en regiones como Piura y La Libertad, se ubica entre los primeros lugares, aunque por detrás de Keiko Fujimori.

La situación es más marcada en Lima, donde Sánchez ocupa el noveno lugar. Al tratarse del departamento con mayor peso demográfico, este resultado podría incidir en la segunda vuelta.

Ante este escenario, el candidato enfrenta el desafío de captar el voto urbano de centro y centroizquierda. Monzón señala que el candidato podría experimentar una “humalización”: “Sánchez podría moderar su discurso económico y tomar distancia de sectores que generan rechazo. Si mantiene ese giro y refuerza señales como el respeto a la autonomía del BCRP, podría atraer ese electorado”, comenta.

Keiko Fujimori y el peso del fujimorismo

Una parte significativa del respaldo a Keiko Fujimori proviene de la tradición fujimorista en el país. La figura del exdictador Alberto Fujimori ha sido reivindicada en su discurso político, lo que le permite consolidar una base electoral estable. Sin embargo, ese mismo factor también alimenta un alto nivel de rechazo.

En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué tan gravitante será la tradición fujimorista para la lideresa de Fuerza Popular? Para Óscar Díaz Moscoso, consultor y asesor político, el partido ha logrado consolidar una base institucionalizada que, si bien enfrenta pasivos, no permite dar por descontada una derrota.

“Keiko Fujimori tiene a su favor que es el único actor político que cuenta con una herencia política. No existe otro partido o candidato con ese nivel de continuidad. Es difícil estimar si representa la mitad o un tercio de su votación, pero es un factor real”, sostiene Díaz Moscoso.

En efecto, Fujimori mantiene fortalezas claras: su discurso orientado al orden, su identificación con sectores conservadores y su cercanía con el establishment económico la posicionan como una opción competitiva dentro del espectro de derecha y centroderecha. Además, su partido ha logrado preservar un grado relevante de institucionalidad dentro del sistema político peruano.

“El fujimorismo ha distribuido su apoyo a lo largo del país. Es un partido con estructura, con trayectoria, que ha ido aprendiendo en el tiempo. Sería un error subestimar la presencia de Keiko Fujimori y la maquinaria de su partido en esta segunda vuelta”, añadió.

No obstante, la candidata también enfrenta importantes limitaciones. Fujimori registra el mayor nivel de rechazo entre los postulantes. En febrero, un estudio del IEP indicó que alcanza un 54% de desaprobación a nivel nacional. El antifujimorismo se ha consolidado como una fuerza política relevante en los últimos años, lo que condiciona sus posibilidades electorales.

Una consecuencia directa de este alto rechazo es la dificultad para captar apoyos de otros sectores políticos. Figuras como Alfonso López Chau o Jorge Nieto, vinculadas a corrientes progresistas contrarias al fujimorismo, difícilmente respaldarían su candidatura.

A ello se suma la dificultad para consolidar apoyo en zonas rurales. En regiones como Ayacucho, la candidata aparece en cuarto lugar, mientras que en Puno ocupa posiciones más rezagadas. Este rechazo ha sido vinculado con el desempeño de la bancada fujimorista en el Congreso y su respaldo al gobierno de Dina Boluarte.

Para Díaz Moscoso, la actuación reciente de la bancada naranja y su posicionamiento como fuerza mayoritaria en el Senado podrían sumarse a los factores que debiliten la candidatura de Fujimori: “El haber sido Gobierno en los últimos años, los cambios constitucionales y la aprobación de determinadas leyes pueden pasar factura electoral. Lo que para algunos representa estabilidad, para otros puede generar preocupación. La posibilidad de concentrar poder en distintas instituciones podría ser interpretada por sus críticos como un riesgo de deriva autoritaria, un argumento que probablemente será utilizado en la campaña de segunda vuelta”, advierte.

Un escenario distinto al de 2021

Para algunos electores, la contienda entre Sánchez y Fujimori puede recordar la segunda vuelta de 2021, en la que Pedro Castillo se impuso sobre la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre ambos procesos.

En 2021, Fujimori obtuvo 1.930.762 votos a nivel nacional, mientras que Castillo alcanzó 2.724.752. En el actual proceso, al 95% del conteo, Fujimori supera los 2,7 millones de votos, lo que representa un crecimiento significativo.

Díaz Moscoso sostuvo que este escenario es más positivo para Keiko Fujimori que el presentado en 2021. Sin embargo, apuntó que todavía existen factores que pueden decaer esta “ventaja inicial”: “Si los medios de comunicación repiten lo que pasó en 2021, apelando al terruqueo y atacando al candidato de izquierda, lo único que lograrán será beneficiar al supuesto atacado y perjudicar la candidatura de Fuerza Popular”, indicó el analista político.

Por su parte, Sánchez se ubica por debajo de la votación alcanzada por Castillo en ese año. Monzón advierte que equiparar ambas candidaturas resulta simplista:

“Hay diferencias claras. Castillo tenía una trayectoria consolidada en el gremio magisterial, lo que le permitió articular una base electoral sólida. Además, su origen le otorgaba una conexión directa con sectores rurales. En el caso de Sánchez, parte del electorado percibe menor identificación con esos espacios, lo que influye en su desempeño electoral”, explica.