Ni Keiko Fujimori ni López Aliaga tienen asegurado su pase a segunda vuelta, según especialista

La última encuesta presidencial del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubica a Keiko Fujimori con un 10% en la intención de votos. Se le acercan Rafael López Aliaga (8.7%), Carlos Álvarez (6.9%) y Roberto Sánchez (6.7%) por Lima, norte y sur, en un triple empate, considerando el intervalo de confianza. Con una intención de voto en promedio de 11% y un 30% de indecisos cualquier cosa puede suceder en la semana en que ya no se publicarán encuestas.

Desde enero tanto López Aliaga como Fujimori se posicionaban en los primeros lugares. El candidato de Renovación Popular se mantuvo por encima en los tres primeros meses del año hasta que Fujimori le ganó el puesto en marzo.

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Estos resultados dieron la confianza suficiente a la fujimorista para aventurarse a decir en pleno debate presidencial que tanto ella como López Aliaga pasarán a segunda vuelta porque “así lo quieren los peruanos”. Y hasta se animó a decirle que no piensa tener confrontaciones con él. Sin embargo, ese escenario podría quedar solo en la imaginación de Fujimori.

Keiko Fujimori y López Aliaga tiene un anti voto bastante marcado

José Tello Alfaro, presidente del Instituto Aklla Perú y abogado experto en temas electorales, explicó que ningún candidato tiene su pase asegurado a segunda vuelta, pues todos presentan porcentajes de intención de voto bastante pequeños.

“Estamos viendo un escenario de candidaturas ‘chatas’. Ellos (Fujimori y López Aliaga) son los que están liderando, pero por debajo del 20%. Si hacemos un recuento de los procesos electorales desde el 2001 al 2016, los que pasan a segunda vuelta rompen el 20% y quien tiene el liderazgo supera el 30%”, anotó.

Además, en el caso de Fuerza Popular y Renovación Popular, se trata de partidos que tienen un anti voto muy marcado en el país.

“Son candidaturas que tienen un voto muy duro y muy sólido, pero a su vez tienen -no voy a decir techo porque tampoco quiero decir que no vayan a subir más- una suerte de contrapeso con el anti voto”, dijo a este medio.

Ejemplificó diciendo que si en una próxima encuesta, Sánchez se acerca más a Fujimori, adeptos de Fuerza Popular podrían movilizarse para votar por López Aliaga a fin de que sea con este candidato contra quien vaya a segunda vuelta. ¿Por qué? porque saben que el anti voto de Keiko es muy alto.

“Con ese nivel de intención de voto no pueden ellos (los de Fuerza Popular) asegurar de que serán los fijos para la segunda vuelta”, confirmó.

Ascenso de los candidatos de izquierda

Tello añadió un elemento más y es el crecimiento de la izquierda. “Está creciendo Roberto Sánchez con esto de la ruta Castillista. Está agarrando una narrativa que por lo menos en las zonas rurales ya le empieza a dar resultados”, advirtió.

“Eso lo vamos a ver también el domingo en que se publican las últimas encuestas de opinión pública. En ellas se observará el efecto del del debate que yo creo que ha hecho visibles algunas candidaturas. Por ejemplo, Marisol Pérez Tello agarró visibilidad. Roberto Sánchez tomó un mayor protagonismo”, mencionó.

De acuerdo con la encuesta del IEP, existe un tirple empate entre López Aliaga, Sánchez y Carlos Álvarez. Al respecto, Tello mencionó: “Álvarez puede crecer y puede gatillar, pero hay que tener bien en cuenta hasta qué punto, porque él sí tuvo tuvo buenos momentos (en el debate), pero yo siento que no se aprovecharon”.

Quien sí ha tenido un crecimiento estadísticamente representativo es Roberto Sánchez, menciona. Este candidato inició el 2026 con 0.6%, pasó a 2.4% en febrero y 3.7% a inicios de marzo. Actualmente presenta 6.9%.

“Sánchez sí es un factor sorpresa. Es quien viene de atrás de un Álvarez que se mantiene conservador en cuanto a su nivel de aceptación ciudadana. Este último no ha tenido un crecimiento exponencial sino que ha sido progresivo”, dijo.

Debate presidencial debería desarrollarse un mes antes de las votaciones

Por otro lado, el presidente del Instituto Aklla Perú consideró que se debería permitir que las encuestas se publican hasta 24 horas antes de las votaciones que brinden una fotografía real a fin de poder movilizar los votos y esos no se desperdicien. “Porque en el año 2021, 2.300.000 de peruanos nos quedamos sin representación política, ni partido ni candidato al cual votamos para el Congreso llegó por la valla”, dijo.

Adicionalmente, mencionó que se debería exigir que los partidos políticos que logren inscribirse puedan tener la posibilidad de no presentarse hasta en dos procesos electorales para que fortalezcan el partido, que creen instituciones. “El hecho de que se creen partidos y estos puedan ingresar a un proceso electoral no permite crear institucionalidad

“Yo lo veo como un vicio o un problema estructural que tuvo la reforma del 2019, que lo que buscaba era que se creen partidos con mucha facilidad y que compitan y que desaparezcan. Eso no es crear institucionalidad. Eso es afectar el sistema político nacional”, consideró.

Otra de las propuestas es que los debates presidenciales se realicen un mes antes de las votaciones, pues eso permite que las candidaturas se movilicen y la gente esté más informada.