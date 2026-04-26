ONPE al 95,89%: Sánchez se distancia de López Aliaga por más de 24.000 votos y quedan 3.800 actas por enviar a los JEE

DEFINICIÓN. Mientras la ONPE y el JNE resuelven actas observadas y se contabilizan los votos, Sánchez pide esperar los resultados oficiales, mientras que López Aliaga insiste con su narrativa del fraude. Foto: Composición/LR

DEFINICIÓN. Mientras la ONPE y el JNE resuelven actas observadas y se contabilizan los votos, Sánchez pide esperar los resultados oficiales, mientras que López Aliaga insiste con su narrativa del fraude. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, se distancia de su perseguidor Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por más de 24.071 votos de diferencia y se posiciona para disputar la Presidencia contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta.

Asimismo, según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 95,892% de actas procesadas, aún faltan enviar 3.811 actas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) con la finalidad de que resuelvan las observaciones detectadas el pasado 12 y 13 de abril.

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Hasta el momento, Fujimori se ubica en el primer lugar con el 17,063% de intención de voto (2.750.167 votos); segundo, Sánchez cuenta con 12,047% (1.941.789 votos) y tercero, López Aliaga con 1.917.718 votos.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó en su sistema que los JEE han recibido 53.066 actas observadas, de las cuales ha resuelto y cuentan con pronunciamiento oficial 13.147.

Ahora bien, el portal detalla que, de la elección presidencial, el JEE recibió 5.776 actas observadas. Las que ya cuentan con pronunciamiento y fueron resueltas son 6.037. Sin embargo, la cantidad de actas resueltas es mayor que las que se recibieron.

En tanto, se enviaron 877 actas para que los distintos 60 jurados electorales puedan recontar los votos debido a que por errores aritméticos se observaron los documentos.

El JEE Lima Centro 2 fue el ente electoral que más actas observadas recibió (694) y las ha resuelto al 100%, según indica el portal.

Al respecto, la presidenta de la circunscripción, Maruja Hermoza, estimó que el lunes 27 de abril habrán terminado por resolver las actas observadas de los votos presidenciales que llegaron desde el extranjero.

“En el Jurado Electoral Especial Lima Centro II hemos priorizado resolver las observaciones y los procedimientos de recuento de votos de la lista de la fórmula presidencial. El lunes terminamos con todo el recuento de votos de la fórmula presidencial, con lo cual ya se estarían procesando la totalidad de las actas observadas para la fórmula”, declaró para RPP.

En tanto, Hermoza afirmó que el procedimiento de recuento de votos es inapelable y los resultados se remiten a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE.

No obstante, no solo el JEE Lima Centro 2 presenta un avance del 100% de actas observadas resueltas. También lo hicieron Lima Centro 1, Huamalíes, Lucanas, Cangallo, Lima Este 2, Huarochirí, Huaraz, Leoncio Prado, Chiclayo, Mariscal Nieto, Caylloma, Huamanga, Chanchamayo, Huánuco, Huancayo, Arequipa 1 y 2, Andahuaylas, Jaén, Trujillo, Pasco, Tacna, Lima Oeste 2, Puno, Santa, Lima Norte 3, Cañete, Huaura, Chachapoyas, Alto Amazonas, Huancavelica, Abancay, Cajamarca, Lima Sur 2, Piura 2, Pacasmayo, Lambayeque, San Román, Huari, Tumbes, Coronel Portillo, Canchis, San Martín y Chota.

Avanza el recuento de votos

Hasta el cierre de esta edición, los JEE han programado 427 recuentos de votos, cada uno de ellos corresponde a una mesa sobre la elección presidencial.

Los recuentos de votos se han programado hasta el jueves 30 de abril. Más de 20 por día en las distintas jurisdicciones del Perú. Este proceso comenzó a realizarse el último 21 de abril.

En ese contexto, el JNE fijó el jueves 7 de mayo como la fecha límite para terminar con el recuento de votos de las actas observadas.

Asimismo, se introdujeron ajustes a los lineamientos aprobados el 1 de abril para el proceso de recuento. Entre los cambios, se establece la eliminación de ciertos formatos y procedimientos considerados innecesarios para acelerar el proceso, como el anexo de conformidad de sobres lacrados.

Además, se aclara que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en ciertas etapas del recuento, ya que el proceso será grabado en video, lo que permitirá una supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se transmite a través de las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente procede a abrir el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación y, acto seguido, se realiza un nuevo conteo. El contenido de cada cédula es leído en voz alta por el presidente y luego se entrega a los demás integrantes del JEE, quienes verifican la información.

Los partidos que tendrán representación en la Cámara de Diputados y Senadores

En la elección para la Cámara de Diputados, con el 88,926% de actas procesadas, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar con 18,462% (819.162 votos). Le siguen Buen Gobierno con 14,628% (649.059 votos) y Fuerza Popular con 14,398% (638.859 votos). Más atrás aparecen Ahora Nación con 9,165% (406.637 votos), Cívico Obras con 7,730% (342.973 votos) y País para Todos con 6,281% (278.682 votos).

Respecto a la Cámara de Senadores por distrito único nacional, al 80,105% de actas procesadas, Fuerza Popular lidera con 14,729%. A continuación se ubican Juntos por el Perú con 11,782%, Renovación Popular con 11,457% y Buen Gobierno con 10,879%. Completan los resultados Cívico Obras (8,827%), Ahora Nación (8,360%) y País para Todos (5,812%).

Los partidos que pierden su inscripción

De esta forma, 31 partidos se quedarían sin representación en el Congreso y perderían su inscripción. Entre ellos figuran Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Alianza Electoral Venceremos, Perú Primero, Partido Morado, Avanza País, Libertad Popular, entre otros.

ONPE aclara situación de actas observadas

En sus redes sociales, la ONPE se pronunció sobre las actas que cuentan con información idéntica o el mismo conteo de votos.

Sobre ello, el ente electoral precisó que se han detectado 6 casos de esos. Los motivos son por tener los mismos resultados o fueron firmadas por los miembros de mesa de otra mesa. La ONPE calificó la observación como un "error humano" de los miembros de mesa debido a que, "ante la cercanía de la mesa contigua, confundieron el material electoral, llenando un acta errónea o, en otros casos, tomando como referencia el acta borrador de la mesa contigua".

Por ello, el jefe de la ONPE correspondiente se comunicó con el presidente del JEE de la circunscripción para que resuelvan el caso en el marco de sus competencias.

"Recordamos que los miembros de mesa llenan 4 copias del acta electoral y que, además, en última instancia, el JEE correspondiente puede determinar el reconteo de votos", comunicó la institución.