Qatar vs Suiza: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo B del Mundial 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El partido entre Qatar y Suiza por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el sábado 13 de junio en el Levi's Stadium de California, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará desde la 1.00 p. m. (hora mexicana) y las 2.00 p. m. (hora peruana), y podrá seguirse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás partidos de la jornada mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.

Qatar regresa a la Copa del Mundo tras su histórica participación como anfitrión en 2022. El bicampeón asiático consiguió su clasificación mediante el repechaje continental y buscará mejorar el desempeño de su debut mundialista, donde quedó eliminado en la fase de grupos. Enfrente tendrá a una selección europea con aspiraciones de llegar lejos en el torneo, respaldada por sus recientes actuaciones internacionales, como los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y su presencia en los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas.

Horarios del partido Qatar vs Suiza

En Perú, el duelo entre Qatar y Suiza se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. (1.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Qatar vs Suiza por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports y Win Sports

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Qatar vs Suiza online gratis?

Si deseas ver Qatar contra Suiza online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones Qatar vs Suiza

Estos son los posibles equipos titulares de Qatar y Suiza para el compromiso del grupo B.

Qatar : Barsham; Khoukhi, Laye, Mendes; Miguel, Fathy, Hatem, Al-Brake; Al-Haydos, Alaaeldin, Afif.

: Barsham; Khoukhi, Laye, Mendes; Miguel, Fathy, Hatem, Al-Brake; Al-Haydos, Alaaeldin, Afif. Suiza: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji; Manzambi, Zakaria, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

Últimos partidos de Qatar

Qatar 0-0 El Salvador | 06.06.26 | Amistoso

Irlanda 1-0 Qatar | 28.05.26 | Amistoso

Qatar 0-3 Túnez | 07.12.25 | Copa Árabe

Siria 1-1 Qatar | 04.12.25 | Copa Árabe

Qatar 0-1 Palestina | 01.12.25 | Copa Árabe

Últimos partidos de Suiza