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Política

Encuesta presidencial del IEP: un 30% aún no decide su voto a 9 días de las elecciones

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) pasó de 45% a inicios de enero a 30% a fines de marzo.

El 30% aún no decide su voto
El 30% aún no decide su voto

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 30% de electores aún no ha decidido su voto, pese a que falta poco más de una semana para las elecciones 2026.

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A diferencia de meses anteriores, ante la cercanía de las votaciones del 12 de abril, el 70% eligió a un candidato cuando se les presentó la lista de postulantes. Esta cifra fue mucho menor en enero cuando solo el 56% tenía un nombre en mente.

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Consecuentemente, la cifra de quienes no eligen a un candidato disminuyó. Pasó de 45% en enero a un 30% a fines de marzo.

Ese 30% incluye no precisa (17%), ninguno (9%), blanco/nulo (3%) y no irá a votar (1%).

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Esto último coincide con la culminación de las dos semanas de debate presidencial que, justamente, el objetivo era permitir que la ciudadanía conozca y evalúe las principales propuestas de gobierno. Aunque, cuando se les consultó a los encuestados si vieron, escucharon o se enteraron del ciclo de debates presidenciales, el 73% dijo que no y solo un 27% sí.

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Más del 70% de quienes prefieren a Fujimori y Sánchez no piensan cambiar de voto

Del total de encuestados que indicaron que votarán por Keiko Fujimori, el 77% dijo que está seguro y no cambiará de opción. La misma certeza se observa en los que eligieron a Roberto Sánchez, donde el 78% se mostró totalmente seguro con su decisión.

Los que eligieron a López Aliaga, mostraron en un 59% seguridad en su voto y el 37% expresó que sí están dispuestos a optar por otro candidato.

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En cuanto a Carlos Álvarez, el 62% está seguro y no cambiará de alternativa, mientras que el 29% mostró apertura para modificar su elección.

Quienes eligieron a López Chau, el 66% no piensa cambiar su voto y el 24%, sí.

Jorge Nieto y Ricardo Belmont, registran 51% y 56% de total seguridad en el voto, respectivamente.

El 32% del total de personas que indicaron que no irán a votar o lo harán en blanco o nulo, expresó certeza.

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Más de la mitad votará por un solo partido

En febrero, el 49% manifestó que votará por un solo partido y el 36% que daría un voto cruzado.

Ahora, el 55% ha decidido votar por el mismo partido de su candidato presidencial en senadores y diputados, y el 28% aplicará el voto cruzado.

El 5% votará en blanco o nulo, y un 12% no sabe/no opina.


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