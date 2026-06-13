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Política

Kira Alcarraz tras permiso de viaje a Balcázar: “Que no se le suban los humos y recuerde quién lo ha puesto ahí”

La congresista Kira Alcarraz cuestionó la autorización otorgada a José María Balcázar para viajar al Vaticano. La parlamentaria afirmó que el mandatario no representa a la ciudadanía y criticó que pretenda realizar esta visita a pocos meses del cambio de gobierno.

Kira Alcarraz criticó viaje al Vaticano de José María Balcázar a pocas semanas de terminar su gobierno. Foto: composición LR
Kira Alcarraz criticó viaje al Vaticano de José María Balcázar a pocas semanas de terminar su gobierno. Foto: composición LR
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La congresista Kira Alcarraz criticó el viaje que realizará José María Balcázar al Vaticano luego de que el Parlamento aprobara el permiso correspondiente. La parlamentaria lanzó una dura advertencia contra el mandatario y señaló que “no se le suban los humos y recuerde quién lo ha puesto ahí”. Además, sostuvo que el Legislativo fue quien lo eligió para asumir la presidencia del Congreso y le pidió no olvidar esa responsabilidad.

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Alcarraz expresó su desacuerdo con la decisión y puso en duda la necesidad del viaje. Según indicó, el país atraviesa un momento político complejo tras las recientes elecciones y las autoridades deberían concentrarse en atender los asuntos internos. “¿Quiere viajar, para qué?”, cuestionó la legisladora durante la entrevista.

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La parlamentaria también sostuvo que Balcázar no ha tenido una gestión destacada al frente del Congreso. En ese sentido, recordó que su elección respondió a los acuerdos alcanzados dentro del Parlamento y afirmó que ello no le otorga libertad para actuar sin tomar en cuenta a quienes respaldaron su designación.

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Congreso aprobó viaje de José María Balcázar al Vaticano y Francia

El Pleno del Congreso autorizó la salida del país del presidente José María Balcázar del 15 al 19 de junio de 2026 para cumplir una visita oficial al Vaticano y Francia. La solicitud del Ejecutivo recibió 61 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, tras un debate realizado el viernes 12 de junio.

Según el documento remitido al Parlamento, el mandatario sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el próximo 18 de junio. Además, tiene previsto reunirse con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, como parte de las actividades oficiales programadas durante su estadía en la Santa Sede.

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La agenda presidencial también incluye reuniones en París. Balcázar se encontrará con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, y con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.

De acuerdo con el Ejecutivo, el viaje busca fortalecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano, promover una eventual visita apostólica del papa León XIV al Perú y reafirmar el proceso de adhesión del país a la OCDE. La autorización generó posiciones divididas en el Congreso: algunos legisladores respaldaron la salida presidencial y otros cuestionaron la pertinencia del viaje debido a la coyuntura política nacional tras la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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