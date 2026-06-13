Prohíben preguntas en español en el Mundial 2026: Hakimi y Vinícius protagonizan polémico episodio en conferencia de prensa
Achraf Hakimi, estrella del PSG y de la selección de Marruecos, decidió romper el protocolo y permitió que un periodista mexicano realizara su pregunta en español.
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Lo que pasa fuera de las canchas en el Mundial 2026 sigue generando controversia. Luego de los estrictos controles de seguridad contra algunas selecciones y de la exclusión del mejor árbitro de África, esta vez ocurrió un indignante episodio en la conferencia de prensa previa al Brasil-Marruecos.
Durante las intervenciones de los jugadores Vinícius Júnior y Achraf Hakimi, el moderador de la sala indicó que solo se permitirían preguntas en inglés.
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Prohíben preguntas en español en el Mundial 2026
Un periodista mexicano formuló una pregunta en español a la estrella del PSG; sin embargo, la organización lo interrumpió: “Disculpa, pero solo puedes hacer preguntas en el idioma que dijimos, así que nada de preguntas en español”.
El lateral marroquí intervino y mencionó que no tenía problemas para entender la consulta; no obstante, el coordinador señaló que no se podía continuar por la falta de intérpretes. Ante lo ocurrido, Hakimi rompió el protocolo: permitió que se hiciera la pregunta en español y respondió en inglés.
El brasileño Vinícius Júnior también se vio involucrado en esta polémica. El goleador del Real Madrid pidió que le reformularan una de las preguntas en español, pero el coordinador volvió a indicar que no contaban con traductores.
Estos sucesos generaron indignación entre los aficionados, pues una de las sedes del Mundial 2026 es México, país de habla hispana.
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¿A qué hora juegan Brasil vs Marruecos?
El partido Brasil - Marruecos, correspondiente a la primera fecha del grupo C del Mundial 2026, se juega HOY, sábado 13 de junio, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).