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Política

Ruth Luque exige que investigación de la masacre en Colcabamba la lidere la Fiscalía y no la PNP

No puede ser que se busque justificar bajo la legítima defensa y se muestre un relato sin garantizar una investigación rigurosa”, escribió en sus redes sociales.

A la fecha, la fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia. Foto: Congreso
A la fecha, la fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia. Foto: Congreso
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La congresista Ruth Luque exigió que la investigación por la masacre de Colcabamba (Huancavelica), en la que cinco jóvenes fueron asesinados por ocho militares el último 25 de abril, sea liderada por la Fiscalía y no por la PNP.

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'No puede ser que se busque justificar bajo la legítima defensa y se muestre un relato sin garantizar una investigación rigurosa', escribió en sus redes sociales.

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Insistió en que 'se intenta justificar un hecho donde claramente hubo una serie de irregularidades'. Como muestra, indicó que tanto los heridos como los fallecidos fueron trasladados a Junín y, lamentablemente, hubo demoras en la entrega de los cuerpos y poca información para los familiares.

'Son familias pobres, hay jóvenes cuyo futuro ha sido destruido. No puede ser que se busque justificar bajo la legítima defensa y se muestre un relato sin garantizar una investigación rigurosa', anotó.

Y agregó que 'lo que existe es indignación en las familias, en la comunidad', por lo que 'este lunes se requiere autoridades comprometidas con la justicia y la verdad'.

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad este lunes por la mañana.

Fiscalía no pide detención preliminar y libera a los ocho militares involucrados en la muerte de cinco jóvenes

A la fecha, la fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien confesó ante la Fiscalía que transportó droga antes del ataque militar, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Al respecto, el abogado Anthony Crespo, en declaraciones para Ojo Público, dijo que presentará una queja ante el órgano de control de la Fiscalía contra Zina Romero por la liberación de los investigados.

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