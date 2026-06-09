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Estas 2 ciudades de América Latina fueron elegidas entre las 5 mejores del mundo para comer, según Time Out

La primera y la tercera posición del ranking fueron ocupadas por dos urbes de Latinoamérica, las cuales destacan tanto por la calidad de sus propuestas culinarias como por la accesibilidad de sus precios.

Lima y Ciudad de México destacan en el ranking de Time Out 2026, ubicándose entre las cinco mejores ciudades del mundo para comer
Lima y Ciudad de México destacan en el ranking de Time Out 2026, ubicándose entre las cinco mejores ciudades del mundo para comer | Foto: composición LR/Cocinatis/Unplash
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Lima y Ciudad de México se consolidaron como referentes de la gastronomía de América Latina al ubicarse entre las cinco mejores ciudades para comer en el mundo en 2026, de acuerdo con el ranking elaborado por Time Out junto con Intrepid Travel. La clasificación se basó en una encuesta a más de 24.000 residentes y en la evaluación de críticos y editores especializados de la red global de la publicación.

La capital peruana alcanzó el primer lugar de la lista, mientras que la metrópoli mexicana ocupó la tercera posición. El estudio destacó tanto la calidad de sus propuestas culinarias como la accesibilidad de sus precios, factores que influyeron en la valoración de los participantes y del panel de expertos.

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Lima lidera el ranking mundial gracias a su oferta culinaria

Lima encabezó la clasificación gracias a una escena gastronómica que continúa expandiéndose. Time Out resaltó la apertura de Fernandini, el nuevo proyecto del chef Rodrigo Fernandini en el barrio de Barranco. El restaurante apuesta por un menú degustación inspirado en ingredientes emblemáticos del país, como tubérculos andinos, cacao amazónico y fruta de palma moriche.

La publicación también recordó que los restaurantes limeños figuran de manera constante entre los mejores del mundo. Maido ostenta actualmente el título de mejor restaurante de 2025, mientras que propuestas como Central mantienen el prestigio internacional de la cocina peruana. Según el ranking, los limeños calificaron la calidad de la oferta culinaria con un 80% y la asequibilidad con un 85%, la cifra más alta entre todas las ciudades evaluadas.

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Ciudad de México destaca por su diversidad y creatividad

Ciudad de México obtuvo el tercer puesto gracias a una propuesta que combina influencias internacionales con ingredientes locales. Time Out destacó el trabajo de chefs como Fabiola Ecobosa, Ricardo Verdejo y Ana Dolores, quienes impulsan conceptos que integran técnicas contemporáneas con productos mexicanos.

La guía recomendó experiencias que van desde desayunos en Café Ocaso hasta propuestas de autor en restaurantes como Etranger, La Pantera y Esquina Común. También señaló que el taco sigue siendo el gran símbolo culinario de la ciudad. Entre las recomendaciones figura Pujol, del chef Enrique Olvera, conocido por sus tortillas nixtamalizadas y el uso de quelites.

El ranking indicó que el 80% de los habitantes consultados considera que la escena gastronómica local es de alta calidad, mientras que el 73% cree que salir a comer y beber sigue siendo una experiencia accesible.

Las 10 mejores ciudades para comer en el mundo en 2026

  1. Lima
  2. Bangkok
  3. Ciudad de México
  4. Londres
  5. Barcelona
  6. Ciudad Ho Chi Minh
  7. Melbourne
  8. Pekín
  9. Atenas
  10. Lisboa


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