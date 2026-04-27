Militares dispararon 60 veces a 4x4 en la que murieron 5 civiles

Estas son las cinco víctimas registradas en el confuso incidente de Colcabamba (Huancavelica). El quinto es el chofer de la camioneta, natural de Cali, Colombia. Foto: composición LR

Estas son las cinco víctimas registradas en el confuso incidente de Colcabamba (Huancavelica). El quinto es el chofer de la camioneta, natural de Cali, Colombia. Foto: composición LR

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) informó que las cinco personas fallecidas en una camioneta intervenida por una patrulla del Ejército estaban “vinculadas” con las redes del narcotráfico y que, cuando estas “usaron sus armas de fuego” para evitar la detención, los efectivos militares dispararon “en legítima defensa”.

La versión oficial difiere de lo que ha declarado uno de los ocupantes del vehículo 4x4, Ricardo Acuña Quispe, quien salvó su vida al escapar y ocultarse hasta que llegaron representantes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, Huancavelica, quienes le tomaron la manifestación correspondiente.

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Los hechos ocurrieron a las 4.30 del sábado 25 de abril, en el sector Puente Mellizo, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). El área es considerada parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), conocido como centro de producción de cocaína.

La Fiscalía de Tayacaja imputa a 8 militares (dos oficiales y seis suboficiales) el presunto delito de homicidio calificado.

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“Hemos cargado droga”

“Mi primo Eber (Soto Quispe), el que ahora está en el centro de salud porque ha sufrido disparos de armas, me llamó a José Olaya (distrito de Vizcatán, Satipo, Junín, ubicado en el VRAEM), un lugar muy alejado de esta zona, donde nos contrataron para cargar droga”, aceptó ante la fiscalía Ricardo Acuña Quispe, el sobreviviente, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso La República.

“Éramos aproximadamente unos 50 hombres, a quienes no los conozco. Entonces, el miércoles 22 de abril en la tarde comenzamos a caminar por dos días. Yo he cargado 13 kilos de droga en una mochila de costal. Luego, el 24 de abril aproximadamente a las 7 de la noche, llegamos a un terreno descampado que no conozco y me pagaron 1,300 soles”, dijo el testigo, reconociendo que actuaba como “mochilero”.

Esta actividad es muy difundida entre los jóvenes del VRAEM porque les permite obtener dinero fácil. Pero no todos los pasajeros de la camioneta eran “mochileros”.

También señaló el testigo que entre los fallecidos se encontraba el copiloto de la camioneta, a quien identificó como la persona relacionada con el cargamento de droga y que también alquiló el fatídico vehículo.

Pase de coca

“Tengo conocimiento que el hombre que viste pantalón blanco y casaca ploma, que se encuentra tendido en el suelo al costado del copiloto de la camioneta, contrató el vehículo y (estaba) entre (las) 7 personas que habíamos cargado la droga”, añadió el testigo Ricardo Acuña Quispe.

“Aproximadamente a las 4 de la madrugada, vi por la carretera a unos uniformados que tenían armas largas. (Entonces), el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) de la camioneta, comenzó acelerar y en ese momento escuché los disparos. Luego del susto me tiré al suelo. Yo viajaba en la tolva de la camioneta y me escondí. Luego, en el amanecer, decidí entregarme. En un primer momento pensé que se trataba de rateros vestidos con uniformes”, apuntó Acuña.

También aclaró que la droga se encontraba en otra camioneta y no en el vehículo acribillado por los militares.

Han sido identificados entre los fallecidos Ever Romero Sivipaucar (37), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Nuñez Soto (19) y Christian Vilcatoma Águila (18). La quinta víctima es el colombiano Nilson Montenegro Valencia.

Los militares implicados en el caso estuvieron detenidos hasta la tarde de este lunes 27 de abril. Ellos son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dettt y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana.

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“No son mochileros”

Anthony Crespo, el abogado de los familiares de cuatro de las víctimas mortales (sin contar al colombiano Nilson Montenegro Valencia), señaló a La República que no todos los pasajeros se conocían entre sí y rechazó que fueran “mochileros”.

"Hay mucha información en las redes sociales. Acá la única verdad es que han matado a cinco jóvenes inocentes. En el auto no han encontrado ni armamentos ni drogas. Incluso las únicas personas que han salido sobrevivientes del vehículo les han hecho el examen para ver si es que ellos han tenido contacto con algún tipo de droga. Estamos hablando específicamente de clorhidrato de cocaína. Y estos exámenes han salido negativos", afirmó el abogado.

"Toda versión que está circulando en las redes, que el Ejército se está encargando de divulgar, no es más que meras excusas para justificar este atentado, esta masacre que ellos han perpetrado contra estas cinco personas”, señaló Anthony Crespo.