Fiscalía abre investigación contra 8 militares por la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja inició una investigación preliminar a ocho miembros del Ejército del Perú y a otros tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado por la muerte de cinco personas en proceso de identificación, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

Los militares investigados, que se encuentran detenidos, son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, según precisó la Fiscalía.

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Las indagaciones estarán a cargo de la fiscal provincial Zina Romero Chávez.

El Ministerio Público informó que, según las indagaciones preliminares, el hecho ocurrió el 25 de abril durante un operativo por presunto tráfico ilícito de drogas en la carretera Colcabamba-Ayacucho. En ese contexto, efectivos militares habrían ordenado detenerse a una camioneta que circulaba por la vía y, al no acatar la indicación, abrieron fuego contra sus ocupantes.

Por ese motivo, con el objetivo de esclarecer los hechos, se ordenó —en coordinación con el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huanta-Ayacucho— realizar pericias balísticas y de absorción atómica a los investigados, incautar sus teléfonos móviles y el vehículo con impactos de bala, así como recoger los testimonios de los militares y de los heridos sobrevivientes, entre otras diligencias.

En tanto, el Ministerio Público permanece a la espera de los resultados periciales elaborados por la Depincri Huanta-Ayacucho para continuar con las acciones destinadas a determinar las responsabilidades penales en el menor plazo posible.

Víctimas fueron reconocidas luego del ataque

Tres de las víctimas fueron reconocidas en la madrugada de este domingo, en medio del reclamo de sus familiares, quienes piden justicia y una investigación objetiva sobre lo ocurrido. Los fallecidos identificados son Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila y Willian Núñez Soto, mientras que otras dos personas permanecen como NN en la morgue de Hualhuas, en Junín.

Los familiares sostienen que en la camioneta en la que se trasladaban no había armas ni drogas. En tanto, ocho efectivos del Ejército se encuentran detenidos por orden de las autoridades a cargo de las investigaciones.

PNP y Fuerzas Armadas se pronuncian

A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú dieron su versión de los hechos.

Según el documento, en el lugar de los hechos, una patrulla militar habría sido atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, los militares actuaron en su legítima defensa "ante el riesgo real e inminente".

Por otro lado, indicaron que las instituciones brindarán las facilidades del caso al Ministerio Público y las unidades especializadas de la PNP para garantizar el debido proceso, la transparencia y el esclarecimiento de los hechos.

"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú reconocen la preocupación de la ciudadanía, ratificando que toda actuación será evaluada dentro del marco legal vigente, con responsabilidad, rigor técnico y control institucional; en estricto respeto de los DD. HH. y el Derecho Internacional Humanitario. Se informará oportunamente del desarrollo de las investigaciones de la ley", se lee en el documento.

Comunicado de las FF.AA. y la PNP

¿Qué ocurrió en Colcabamba?

En un primer momento se informó que el hecho correspondía a un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas. Sin embargo, horas más tarde se revelaron nuevos detalles del caso. En el vehículo intervenido no se encontraron armas ni droga. Además, un análisis preliminar apunta a que se habría tratado de un ataque en una sola dirección.

Hasta ahora no existen indicios de que las víctimas montadas en el vehículo hayan efectuado disparos.

De acuerdo con la versión del Ejército, bajo el mando del capitán EP Luis Montenegro Pardo, la camioneta no acató la orden de detenerse y sus ocupantes habrían amenazado con disparar, motivo por el cual se hizo uso de las armas. Sin embargo, la Fiscalía duda de esa versión y abrió una investigación preliminar sobre lo ocurrido.

La indagación, dirigida por autoridades de Huancayo y Huanta, busca recoger el testimonio de Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, dos de los tres civiles heridos que fueron trasladados al hospital de Pampas.

En paralelo, en Tayacaja se han registrado protestas y bloqueos de vías por parte de la población. Ciudadanos y familiares exigen las sanciones del caso.