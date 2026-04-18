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Política

Edward Málaga pretende cambiar la ley electora para ampliar nulidad total de elecciones tras rechazo del JEE

El congresista Edward Málaga impulsa un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Elecciones y ampliar las causales de nulidad total, luego de que el JEE Lima Centro 1 rechazara su solicitud para anular las elecciones 2026.

Parlamentario propone modificación en la ley electoral tras rechazo de su solicitud por parte del JEE Lima Centro 1. Foto: difusión
Parlamentario propone modificación en la ley electoral tras rechazo de su solicitud por parte del JEE Lima Centro 1. Foto: difusión

El congresista Edward Málaga busca modificar la ley electoral para ampliar la nulidad total de elecciones. La presentación de este proyecto de ley se da luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 rechazara su pedido para anular los comicios de 2026. La iniciativa plantea incorporar nuevas causales vinculadas a irregularidades graves que puedan alterar los resultados.

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Málaga dio a conocer su propuesta legislativa mediante sus redes sociales y apunta a modificar el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones. Según el documento, el objetivo es cubrir un vacío legal que, a juicio del parlamentario, impide responder ante escenarios que comprometan la voluntad popular.

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El parlamentario sostuvo que actualmente el sistema electoral no contempla de forma expresa situaciones en las que hechos graves o prácticas fraudulentas puedan justificar la anulación total de una elección. Por ello, consideró necesario establecer criterios más amplios y específicos.

Edward Málaga argumentó que, ante escenarios complejos como los ocurridos el pasado 12 de abril, las instituciones deben contar con herramientas legales claras para actuar sin recurrir a interpretaciones excepcionales.

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Proyecto de ley de Edward Málaga busca ampliar causales de nulidad total

El proyecto propone añadir una tercera causal para declarar la nulidad total de elecciones. Esta se aplicaría cuando se acrediten irregularidades, hechos graves o prácticas fraudulentas que afecten el desarrollo del proceso electoral en etapas clave.

La iniciativa precisa que estas situaciones deben haber impedido el libre ejercicio del voto o haber alterado de manera sustancial la votación, el escrutinio o el cómputo. Además, establece que el impacto debe ser significativo al punto de distorsionar el resultado final.

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El texto también señala que la medida alcanzaría tanto a la elección presidencial —en primera y segunda vuelta— como a la asignación de escaños en el Congreso. Es decir, no se limita a un solo nivel del proceso electoral.

Como parte de la propuesta, se dispone que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá reglamentar esta nueva causal en un plazo de 60 días. Esta regulación definiría los criterios y procedimientos para su aplicación.

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JEE Lima Centro 1 rechazó pedido de nulidad presentado por Edward Málaga

El JEE Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud presentada por Edward Málaga para anular las elecciones 2026. El organismo determinó que no se cumplían los supuestos establecidos en la normativa vigente.

El congresista había planteado la nulidad total del proceso al considerar que existían irregularidades que afectaban su legitimidad. Sin embargo, el JEE concluyó que los argumentos no encajaban en las causales previstas en la ley actual.

Tras esta decisión, Málaga cuestionó la falta de una norma expresa que permita atender este tipo de situaciones. Sostuvo que el sistema obliga a las autoridades a recurrir a criterios excepcionales, lo que —según indicó— limita la capacidad de respuesta institucional.

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