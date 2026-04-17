ONPE detectó en medio de la votación que no se había distribuido material electoral

El mismo día de las elecciones los auditores de la ONPE detectaron las anomalías en la distribución del material electoral, lo que impidió la instalación de mesas de sufragio. Foto: Ministerio Público

El mismo día de las elecciones los auditores de la ONPE detectaron las anomalías en la distribución del material electoral, lo que impidió la instalación de mesas de sufragio. Foto: Ministerio Público

Auditores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quienes se presentaron en el almacén principal de Lurín desde donde salieron los camiones para distribuir el material electoral a los locales de votación, comprobaron que el mismo domingo 12 de abril, día del sufragio, no se repartieron los implementos para la instalación de las mesas.

Según el acta de los auditores César Ordóñez Enríquez y Percy Torres Corzo, documento al que tuvo acceso La República, dos funcionarios de la ONPE, Juan Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, quienes se encontraban en el lugar, confirmaron que no habían conseguido solucionar el problema del transporte del material electoral, impidiendo la instalación de varias mesas de votación.

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Ante las protestas de los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho a sufragar el domingo pasado, ONPE emitió un comunicado responsabilizando a la empresa Servicios Especiales Galaga por no haber contado con los vehículos necesarios para efectuar el traslado del material electoral en cumplimiento del contrato por más de S/6 millones.

Los auditores de la propia ONPE constataron que funcionarios de esta entidad también tuvieron parte de la responsabilidad porque no pudieron evitar que decenas de electores se quedaran sin votar debido a que no se abrieron las mesas que les correspondían.

En el acta levantada por los auditores se deja constancia de las deficiencias en la repartición de los implementos como computadoras y otros. La ONPE había dicho que solo era responsabilidad de Galaga. Foto: La República

En el acta levantada por los auditores se deja constancia de las deficiencias en la repartición de los implementos como computadoras y otros. La ONPE había dicho que solo era responsabilidad de Galaga. Foto: La República

En el acta levantada por los auditores se deja constancia de las deficiencias en la repartición de los implementos como computadoras y otros. La ONPE había dicho que solo era responsabilidad de Galaga. Foto: La República

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Lo que dice el acta

“Se constató la presencia de personal de la ONPE que se apersonó a recoger material electoral (16 Computadoras y Material de contingencia) el cual no habría sido entregado y estaba en el vehículo de placa de rodaje n.° CFS-700, asignado a la ruta 186 Santiago de Surco, conforme se aprecia en las imágenes (adjuntas)”, dejaron constancia los auditores en el acta.

Los funcionarios de ONPE estuvieron reacios a informar sobre los vehículos contratados para reemplazar a otros en casos de emergencia. Como se sabe, Servicios Generales Galaga no llegó a completar las unidades móviles, afectando la distribución del material electoral.

“(Los funcionarios) precisaron que, de acuerdo a la programación inicial se contaba con 217 unidades vehiculares para transporte (despliegue) de material electoral y 217 unidades vehiculares para transporte (despliegue) de equipos informáticos, teniendo conocimiento que se utilizaron adicionalmente unidades vehiculares de contingencia, sin precisar la cantidad total de estas unidades”, se lee en el acta.

Devolvieron material electoral

Ante las evidencias, los funcionarios de ONPE explicaron a los auditores que, efectivamente, había material que no se había repartido, lo que explica que no se instalaran las mesas de votación.

“Respecto del material electoral y equipos de cómputo que se estaría devolviendo por no haberse llegado a instalar las mesas de sufragio, como es el caso de algunos centros de votación del material electoral de la ruta 193 y 202 (Ejemplo del colegio Juan Esponiza Medrano), (los funcionarios) precisaron que las devuelven al local de la ONPE cito en Calle Los Eucaliptos, Parque industrial Lurín (Área de Despacho)”, anotaron.

Estos hechos descritos en el acta confirman que las deficiencias fueron cometidas no solo por la proveedora Servicios Generales Galaga sino también por los funcionarios de la ONPE encargados de la repartición de los equipos necesarios para la instalación de las mesas de sufragio.