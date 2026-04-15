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Política

Poder Judicial reitera condena de nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi

La jueza Norma Carbajal ratificó la condena durante la lectura de sentencia integral por la difamación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Poder Judicial 9 meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi por difamación contra Delia Espinoza
Poder Judicial 9 meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi por difamación contra Delia Espinoza | Composición LR | Foto: composición LR

El Poder Judicial ratificó la condena de 9 meses de prisión suspendida al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, por la difamación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Durante la lectura de sentencia integral que se realizó este miércoles 15 de abril, la jueza Norma Carbajal reiteró los 100 días de multa y el pago de la reparación civil de S/200.000 que deberá abonar Rospigliosi a Espinoza.

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De acuerdo con el fallo de la magistrada, la condena quedará suspendida por el plazo de 1 año, tiempo en el que el titular del Parlamento deberá respetar ciertas normas de conducta. Entre ellas se estableció que Rospigliosi no podrá variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin antes haberlo puesto en conocimiento del sistema judicial.

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De igual manera, deberá presentarse cada 60 días al Poder Judicial para pasar un control biométrico junto con su DNI para colocar su firma y justificar sus actividades. Asimismo, Rospigliosi no deberá cometer otro delito doloso y tiene la obligación de pagar la reparación civil impuesta.

En esa misma línea, la jueza agregó que el congresista deberá pagar las costas procesales impuestas en la sentencia.

Es importante precisar que, al momento de dar el fallo, la magistrada mencionó que el tiempo de la condena era de 9 años; sin embargo, fuentes de La República informaron que se trató de un error y que, a pesar de ello, los partes procesales no realizaron la observación.

La defensa del presidente del Legislativo apeló la decisión de la jueza Carbajal y espera revertir el fallo en segunda instancia.

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El motivo de la querella y posterior sentencia

La demanda presentada por la exfiscal de la Nación se originó en un mensaje que Rospigliosi difundió el 7 de julio en su cuenta de X (antes Twitter), donde afirmó que Espinoza era una “aliada del terrorismo y de economías ilegales”, a raíz de su reunión con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Días más tarde, el 10 de ese mes, la exjefa del Ministerio Público remitió una carta notarial a Rospigliosi solicitándole que se rectificara; no obstante, este no accedió y ratificó sus declaraciones.

Por ello, Espinoza pidió que se le imponga una condena de dos años y cuatro meses, además del pago de una reparación civil de un millón de soles.

Tweet de Fernando Rospigliosi

Tweet de Fernando Rospigliosi en X

Fernando Rospigliosi se pronuncia

“La juez Norma Carbajal me sentenció a NUEVE AÑOS de prisión. El subconsciente afloró. En verdad, la mafia caviar izquierdista que controla el Poder Judicial quisiera darme cadena perpetua, callarme de por vida. Pero no podrán. Su final está cerca. ¡Soluciones radicales!”, dijo en su cuenta de X (antes Twitter).

Fernando Rospigliosi

Fernando Rospigliosi y su respuesta en X


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