José Samamé, exgerente de la ONPE, fue liberado tras detención por fallas en instalación de mesas luego de permanecer 48 horas bajo custodia policial. La medida se ejecutó por el presunto delito de omisión de funciones en el contexto de los problemas registrados durante la jornada electoral el 12 de abril, donde múltiples mesas no se instalaron a tiempo.

El exfuncionario ocupaba el cargo de gerente de Gestión Electoral de la ONPE y tenía bajo su responsabilidad la coordinación del despliegue del material electoral. Su detención se produjo tras los retrasos en la distribución de cédulas, ánforas y otros insumos clave en distintos distritos de Lima.

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Antes de su intervención, Samamé presentó su renuncia al cargo en medio de cuestionamientos públicos por el desorden logístico. Las autoridades señalaron que la falta de organización afectó el inicio del proceso de votación, lo que obligó a extender el horario en varios locales para permitir que los ciudadanos puedan sufragar.

La liberación del exgerente de la ONPE no implica el cierre del caso. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades administrativas y penales por las fallas en la instalación de mesas, un problema que generó críticas contra el sistema electoral y puso en debate la capacidad de respuesta de la ONPE.