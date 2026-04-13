Elecciones Generales 2026 EN VIVO: continúan las votaciones en 211 mesas en Lima tras demora de entrega de material

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado un enlace para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales 2026. El organismo electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se procesen progresivamente.

Para visualizar en vivo los resultados de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer CLIC AQUÍ: