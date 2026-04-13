Elecciones Generales 2026 EN VIVO: continúan las votaciones en 211 mesas en Lima tras demora de entrega de material
En las 211 mesas ubicadas en distintos distritos de Lima se disputarán cerca de 52.251 votos. Las elecciones se realizarán hasta las 6 de la tarde.
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Continúan las Elecciones Generales 2026. En esta ocasión solo se realizará en 211 mesas de sufragio ubicadas en los distritos de Lima como San Juan de Miraflores, Pachacamác y Lurín. Los comicios se llevarán a cabo en 15 locales de votación debido a la falta de entrega del material electoral el último domingo 12 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó esta decisión luego de las falencias que tuvo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Continúan las ELECCIONES 2026: ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2026 EN VIVO: Reportan filas de 4 cuadras en colegio de San Juan de Miraflores
El Colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores cuenta con 30 mesas y más de 8.000 personas deberán acudir a votar. Sin embargo, se reportaron filas de hasta 4 cuadras a la redonda para sufragar. Familiar de un miembro de mesa denunció que hasta ahora no inician los comicios a pesar de que las mesas están instaladas. Aseguran que el motivo es porque no hay personeros.
LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado un enlace para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales 2026. El organismo electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se procesen progresivamente.
Para visualizar en vivo los resultados de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer CLIC AQUÍ:
Elecciones 2026: reportan que personal de la ONPE no orienta a electores en colegio de SJM
De acuerdo con la información difundida por un medio local, el personal de la ONPE encargado de orientar a los electores en un colegio de San Juan de Miraflores no se encuentra realizando su trabajo correctamente. Luego de que la prensa llegó a la institución educativa, recién se pusieron a realizar sus labores.
Elecciones 2026 EN VIVO: Esta es la lista de colegios de SJM, Lurín y Pachacámac donde continuarán las votaciones
Elecciones 2026: ¿hasta qué hora se realizarán las votaciones este lunes 13 de abril?
Los comicios electorales se llevarán a cabo hasta las 6 de la tarde. Asimismo, las mesas tendrán plazo hasta las 2 de la tarde para poder instalarse y realizar las votaciones.
Elecciones 2026 EN VIVO: ¿Dónde continúan los comicios electorales?
Las elecciones se prolongan en 15 centros de votación en Lima debido a la falta de material electoral. Estos locales se encuentran en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (5).