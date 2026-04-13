Transparencia y compromiso en la jornada electoral: todas las mesas instaladas en Lambayeque

En el marco de la jornada electoral, el Jurado Electoral Especial de Lambayeque informa a la ciudadanía que se ha realizado un recorrido por siete instituciones educativas de la circunscripción, verificando la correcta instalación de las mesas de sufragio y atendiendo oportunamente las incidencias registradas. Dichas visitas fueron de carácter simbólico, toda vez que los fiscalizadores del Jurado Electoral se encuentran desplegados en todos los locales de votación, en un número de 1,164 en toda la circunscripción. Cada fiscalizador tuvo a su cargo dos mesas de sufragio, lo que permitió mayor precisión en la supervisión. Ellos se mantuvieron en comunicación inmediata para reportar cualquier incidencia, lo cual no ocurrió, garantizando así el inicio adecuado de la instalación de las mesas.

Durante la supervisión se presentaron situaciones menores que fueron solucionadas de inmediato. En la Institución Educativa Aplicación de José Leonardo Ortiz, se superó la demora inicial en el ingreso al local. Asimismo, en la IE San Martín Primario de Lambayeque, se retiró propaganda colocada en un mototaxi, cumpliendo con la normativa vigente que prohíbe la difusión de mensajes políticos en el perímetro de los locales de votación.

La circunscripción del JEE Lambayeque comprende 2,133 mesas de sufragio, incluyendo zonas alejadas como Incahuasi y Cañaris. Pese a la distancia y complejidad logística, todas las mesas fueron instaladas dentro del plazo legal, siendo la última antes del mediodía, conforme a lo establecido por la norma electoral.

El JEE Lambayeque reafirma su compromiso con una democracia transparente y el respeto a cada voto emitido. Fuente: Difusión.

No se han registrado mayores incidencias. En Mórrope, un elector firmó en un lugar distinto del padrón, situación que fue subsanada con la anotación correspondiente en observación. En Pomalca, se recibió una denuncia por presunta suplantación, actualmente en investigación.

El JEE Lambayeque se encuentra a la espera de las actas observadas remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODP) de Lambayeque y José Leonardo Ortiz. Una vez recibidas, se programará el debate y resolución inmediata. En caso de requerirse recuento, se cuenta con la tecnología y el personal especializado para llevar a cabo las audiencias respectivas, garantizando transparencia y seguridad en el proceso.

El JEE Lambayeque reafirma su compromiso con la democracia, asegurando que cada voto sea respetado y que las incidencias sean atendidas con celeridad y apego a la ley.