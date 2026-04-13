HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%
Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%     Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%     Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%     
EN VIVO

Elecciones 2026: Resultados ONPE, boca de urna y conteo rápido | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Transparencia y compromiso en la jornada electoral: todas las mesas instaladas en Lambayeque

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque supervisa la instalación de mesas de sufragio en siete instituciones educativas, garantizando un proceso electoral ordenado y seguro.

Todas las mesas de sufragio, incluidas en zonas remotas, fueron instaladas a tiempo. Fuente: Difusión.
Todas las mesas de sufragio, incluidas en zonas remotas, fueron instaladas a tiempo. Fuente: Difusión.

En el marco de la jornada electoral, el Jurado Electoral Especial de Lambayeque informa a la ciudadanía que se ha realizado un recorrido por siete instituciones educativas de la circunscripción, verificando la correcta instalación de las mesas de sufragio y atendiendo oportunamente las incidencias registradas. Dichas visitas fueron de carácter simbólico, toda vez que los fiscalizadores del Jurado Electoral se encuentran desplegados en todos los locales de votación, en un número de 1,164 en toda la circunscripción. Cada fiscalizador tuvo a su cargo dos mesas de sufragio, lo que permitió mayor precisión en la supervisión. Ellos se mantuvieron en comunicación inmediata para reportar cualquier incidencia, lo cual no ocurrió, garantizando así el inicio adecuado de la instalación de las mesas.

Durante la supervisión se presentaron situaciones menores que fueron solucionadas de inmediato. En la Institución Educativa Aplicación de José Leonardo Ortiz, se superó la demora inicial en el ingreso al local. Asimismo, en la IE San Martín Primario de Lambayeque, se retiró propaganda colocada en un mototaxi, cumpliendo con la normativa vigente que prohíbe la difusión de mensajes políticos en el perímetro de los locales de votación.

La circunscripción del JEE Lambayeque comprende 2,133 mesas de sufragio, incluyendo zonas alejadas como Incahuasi y Cañaris. Pese a la distancia y complejidad logística, todas las mesas fueron instaladas dentro del plazo legal, siendo la última antes del mediodía, conforme a lo establecido por la norma electoral.

jurado-especial-de-elecciones

El JEE Lambayeque reafirma su compromiso con una democracia transparente y el respeto a cada voto emitido. Fuente: Difusión.

No se han registrado mayores incidencias. En Mórrope, un elector firmó en un lugar distinto del padrón, situación que fue subsanada con la anotación correspondiente en observación. En Pomalca, se recibió una denuncia por presunta suplantación, actualmente en investigación.

El JEE Lambayeque se encuentra a la espera de las actas observadas remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODP) de Lambayeque y José Leonardo Ortiz. Una vez recibidas, se programará el debate y resolución inmediata. En caso de requerirse recuento, se cuenta con la tecnología y el personal especializado para llevar a cabo las audiencias respectivas, garantizando transparencia y seguridad en el proceso.

El JEE Lambayeque reafirma su compromiso con la democracia, asegurando que cada voto sea respetado y que las incidencias sean atendidas con celeridad y apego a la ley.

Notas relacionadas
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Lambayeque, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Lambayeque, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Resultados Elecciones 2026 en Lambayeque: quién fue electo senador y quiénes diputados

Resultados Elecciones 2026 en Lambayeque: quién fue electo senador y quiénes diputados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

LEER MÁS
32 Cortes de Justicia serán implementadas con el EJE y la MPE en procesos de tenencia y régimen de visitas

32 Cortes de Justicia serán implementadas con el EJE y la MPE en procesos de tenencia y régimen de visitas

LEER MÁS
Jueces de Flagrancia redoblarán turnos para atender casos durante elecciones

Jueces de Flagrancia redoblarán turnos para atender casos durante elecciones

LEER MÁS
Perfiles de La Justicia: Entrevista al Dr. Juan Miguel Aguilar Sandoval

Perfiles de La Justicia: Entrevista al Dr. Juan Miguel Aguilar Sandoval

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conteo rápido de IPSOS: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Lambayeque, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Judicialidad

Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

32 Cortes de Justicia serán implementadas con el EJE y la MPE en procesos de tenencia y régimen de visitas

Jueces de Flagrancia redoblarán turnos para atender casos durante elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Conteo rápido de IPSOS: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Lambayeque, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025