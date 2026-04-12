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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Ricardo Belmont aparece con collarín tras flash electoral que lo posiciona entre los primeros lugares

Tras el flash electoral a boca de urna, el candidato por el Partido Cívico Obras realizó un balconazo y saludó a sus simpatizantes en la Plaza San Martín.

Ricardo Belmont, candidato presidencial por Partido Cívico Obra
Ricardo Belmont, candidato presidencial por Partido Cívico Obra | Difusión

Ricardo Belmont se posiciona entre los primeros lugares de acuerdo con los primeros resultados publicados por Datum Internacional. El candidato obtuvo un respaldo del 10.5% y ocuparía el cuarto lugar en Lima.

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Los simpatizantes de Belmont, se mantuvieron al tanto de la participación del candidato durante la jornada electoral. Desde Chorrillos encendieron bengalas y al ritmo de batucadas aguardan la aparición del candidato.

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El lugar asignado de votación fue el colegio Innova School, a Belmont le tocaba votar en la mesa 101 del pabellón 100. Sin embargo, el candidato no se presentó. Se recuerda que el exalcalde de Lima queda libre de votar al tener 80 años, según la ley.

Cabe precisar que los resultados a boca de urna son una medición basada en declaraciones de los votantes tras emitir su voto. Por ello, se debe considerar el margen de error. En ese escenario, aun está por definirse quiénes avanzarán a la segunda vuelta.

Durante una entrevista vía TV Perú, Ricardo Belmont mencionó que Keiko Fujimori no va a ganar en la segunda vuelta. “Políticamente no va a ganar en segunda vuelta”, señaló ante cámaras. El candidato mencionó que su diagnóstico se debe a que la lideresa de Fuerza Popular no tiene alcance fuera de Lima.

El conteo oficial de la ONPE se dará a conocer en las próximas horas.

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