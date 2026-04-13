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Política

Elecciones 2026: fallece candidato al Senado por Juntos por el Perú tras sufrir un accidente de tránsito

El candidato de Juntos por el Perú, Dante Castro Carrasco, falleció luego de haber estado más de 3 días hospitalizado en el Hospital Daniel Alcides Carrión.

El profesor de la UNMSM falleció luego de sufrir un accidente vehicular. Foto: Composición/LR
El profesor de la UNMSM falleció luego de sufrir un accidente vehicular. Foto: Composición/LR

El candidato a la Cámara de Senadores por Juntos por el Perú (JPP), Dante Castro Carrasco, falleció este lunes 13 de abril luego de sufrir un accidente el pasado jueves 10 de abril durante el cierre de campaña de la agrupación política.

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De acuerdo con los testimonios de testigos, Castro Carrasco participaba de una caravana electoral por JPP. Cuando se encontraba sobre una camioneta, el vehículo aceleró de manera repentina, cayó y tuvo graves lesiones en el cuerpo.

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Luego del accidente, fue atendido en el mismo lugar de los hechos y posteriormente evacuado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Callao. En ese centro de salud permaneció hospitalizado con diagnóstico reservado; sin embargo, pese a los intentos del personal médico, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

Castro también gozó de amplio reconocimiento por su labor intelectual. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue un notable escritor peruano. Asimismo, obtuvo el Premio Casa de las Américas, considerado uno de los galardones literarios más relevantes de la región.

Tras difundirse la noticia, distintas personalidades, estudiantes, lectores y líderes políticos manifestaron su pesar y enviaron condolencias. De igual forma, se solicitó esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.

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