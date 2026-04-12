Resultados Elecciones 2026 en Huancavelica: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Huancavelica elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Huancavelica elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Huancavelica participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Resultados de las Elecciones 2026 en Huancavelica: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Huancavelica.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por Huancavelica en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Huancavelica en los comicios de 2026:

Alianza Electoral Venceremos

Ramiro Oregón Tovar (1)

Clorinda Melchora Montes Pari (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Norman Zuasnabar Arias (1)

Sonia Margot Bujaico Mauricio (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Pablo Escobar Reimundo (1)

Fortunata Erlinda Pérez Rivera (2)

Fuerza Popular

Manuel Castrejón Váldez (1)

Vilma Mallco Lliuyacc (2)

Fuerza y Libertad

Carlos Alejandro Menéndez Herrera (1)

María Lu Tenorio Sánchez (2)

Juntos por el Perú

Joaquín Yauri Tunque (1)

Carmen Laura Villaverde Hilario (2)

Partido Aprista Peruano

Glady Soledad Arce López (1)

José Antonio del Pino Palomino (2)

Partido del Buen Gobierno

Juan Oscar Ccora Rivera (1)

Partido Demócrata Unido Perú

Orlando Román Ygnacio Quispe (1)

Partido Demócrata Verde

Miguel Aleksei Castro Cayllahua (1)

Jessica Condori Ccanto (2)

Partido Democrático Somos Perú

Alejandro Zúñiga Condori (1)

Elva Huamaní Candiotte (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Irasema Roxana Ponce Rosado (1)

Partido País para Todos

Raúl Matamoros Curipaco (1)

Deisy del Carmen Gonzalez Tello (2)

Partido Político Cooperación Popular

Edgar Gómez de la Cruz (1)

Felipa Quispe Limachi (2)

Partido Político Integridad Democrática

Eudomelia María Rosas Astuñaupa (1)

Partido Político Nacional Perú Libre

Marco Antonio Ramos Velásquez (1)

Edith Trucios Espinoza (2)

Partido Político Perú Acción

Onorato Juan Acero Delgadillo (1)

Inés Acero Aguirre (2)

Partido Político Perú Primero

Manuel Arana de la Peña (1)

Carmen Rosa Tovar Barrera (2)

Perú Moderno

Doris Alejandra Rojas Puentes (1)

Javier Fredy Cuadros Castillo (2)

Podemos Perú

William Paco Soto (1)

Eleam Rosas Peralta Vinces (2)

Primero La Gente

José Carlos Aguado Ñavincopa (1)

Progresemos

Kenyon Eduardo Durand Bustamante (1)

Ángela Rocío Soto Rodríguez (2)

Renovación Popular

Miguel Soto Meneses (1)

Juana Carlota Huamán Chancha (2)

Un camino diferente

Prudencio Quispe Ichpas (1)

Ricardina Honorata Padilla de Díaz (2)

Unidad Nacional

Edwin Wilmer Flores Ñañez

Candidatos a Diputados por Huancavelica en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Huancavelica en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Jaime de la Cruz Caballón (1)

Frine Paraguay Campos (2)

José Alberto Sánchez Auccatoma (3)

Marisol Anavela Damián de la Cruz (4)

Alianza Electoral Venceremos

Jaime Chávez Castellanos (1)

Yudit Paco Matamoros (2)

Ricardo Celestino Yauricasa Vásquez (3)

Alianza para el Progreso (APP)

Lizbeth Ayala Bizarro (1)

Bennino Cáceres Méndez (2)

Gloria Nancy Arroyo Landeo (3)

Andrés Víctor Segovia Loayza (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Gregorio Torres Cayetano (1)

Brenda Lucía Pavia Novoa (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Florián Ayoque Paucar (1)

Yeny Sullca Mallcco (2)

Roly Villafuerte Ruiz (3)

Gloria Victoria Méndez Taipe (4)

Fuerza Popular

Marco Antonio Gálvez Saldaña (1)

Susan Estela Huamán Ramón (2)

Nilo Richer Romero Taipe (3)

Roxana Graciela Izarra Altez (4)

Fuerza y Libertad

Javier Leonardo Zegarra Zevallos (1)

Yanessi Isabel Torpoco Huamanlazo (2)

Jubert Jesús Zegarra Zevallos (3)

Milagros Lizet Barzola Zambrano (4)

Juntos por el Perú

Catherin Norma Palomino Casavilca (1)

Héctor Guillén Valencia (2)

Herlinda Betzabé Almidón Romero (3)

Esaud Requena Boza (4)

Libertad Popular

Segundo Raúl Sierra Ríos (3)

Partido Aprista Peruano

Paola Nataly Bertita Guillén Ortiz (2)

Juan Domingo Cedeño Asmat (3)

Partido del Buen Gobierno

Ricardo Daniel Rodríguez Munguía (1)

Ruth Nayda Ccente Rojas (2)

Nicanor Rolando Prado Cayro (3)

Leydy Vela Armas (4)

Partido Demócrata Unido Perú

Ángel Alí Laurente Escurra (1)

Partido Demócrata Verde

Jhon Anthony Quinto Sullca (1)

Renata Luz Zevallos Asencios (2)

Jesús Israel Gutiérrez Samaniego (3)

Elki Ysabel Ramos Zegarra (4)

Partido Democrático Federal

Nelson Quispe Vargas (1)

Partido Democrático Somos Perú

Bacilio Plácido Acevedo Sayas (1)

Carlos Alberto Cárdenas Ordoñez (3)

Partido País para Todos

Alfredo Taype Sotacuro (1)

Rayza Lisbeth Vargas Romero (2)

Sabino Quichca Taipe (3)

Juana Huarcaya Mayhua (4)

Partido Político Cooperación Popular

Diógenes Marino Ramos Casavilca (1)

Magna Archi Pormachi (2)

Wilver Julio Riveros Espinal (3)

Zenaida Susy Montesinos Tolentino (4)

Partido Político Integridad Democrática

Ángel Irineo Dueñas Curo (1)

Danica Damny Chamorro Puente (2)

Ananías Arana Torres (3)

Partido Político Nacional Perú Libre

Jakelyn Flores Peña (1)

Roberto Reymundo Quispe (2)

María Elena Cerrón Aliaga (3)

José Carlos Palomino Cayetano (4)

Partido Político Perú Acción

Carmen Taipe Lucas (1)

Peter Rudy Cahuana Serrano (2)

Jhesica Ccanto Contreras (3)

Marcelo Cayetano Escobar (4)

Partido Político Perú Primero

Milagro Quispe Coro (1)

Abel Belito Paytán (2)

María Cristina Hilario Curo (3)

Diosdado Unocc Arana (4)

Perú Moderno

Mariscot de la Peña Quispe (1)

Magda Soledad Pacheco Narváez (2)

Andersson Roddy Ango Meza (3)

Erlinda Saturnina Huamán Basaldua (4)

Podemos Perú

Wilmer Felicio Catay Trucios (1)

Hilda Petronila Huamán Contreras (2)

Timoteo Huayra Huamán (3)

Emmy Melinda Quispe Juño (4)

Primero La Gente

Gary William Valencia Ríos (1)

Gabriel Tobías Ochoa Chocce (3)

Mabel Pocomucha Gómez (4)

Progresemos

Teófilo Yonel Rodríguez Sánchez (1)

María de la Cruz Huarancca (2)

Luis Ángel Quispe Ccencho (3)

Dominga Gavilán Quispe (4)

Renovación Popular

Caren Julissa Meneses Pardo (1)

Delfín Taipe de la Cruz (2)

Liz Mery Flores Mendoza (3)

Felimón Taipe Quispe (4)

Un camino diferente

Misael Arotoma Ramos (1)

Dina Gilberta Canchari de Solís (2)

Unidad Nacional

Luis Ángel Neira Guevara (1)

Luz Jhosiana Morales Pari (2)

Arón Antonio Romo Quispe (3)

Paola de los Ángeles Limaco Quispe (4)