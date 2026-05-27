Ysabella Sánchez es una de las jugadoras más queridas en Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Latina TV

Ysabella Sánchez es una de las jugadoras más queridas en Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Latina TV

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Alianza Lima es uno de los equipos que más actividad registra en el presente mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Luego de la obtención del tricampeonato, el conjunto victoriano perdió a su entrenador, Facundo Morando, y a algunas jugadoras importantes, como Elina Rodríguez y Maëva Orlé. En medio de este panorama, el presidente de Géminis sorprendió con sus declaraciones sobre el futuro de Ysabella Sánchez.

Luis Linares, mandamás del conjunto comeño, indicó que sostuvo una conversación con la popular 'Chabelita', quien tiene contrato con las blanquiazules hasta 2028.

Presidente de Géminis revela que 'Chabelita' volverá al club

Antes de convertirse en una de las referentes de Alianza Lima, Ysabella Sánchez se formó y debutó como profesional con la camiseta de Deportivo Géminis. El directivo de la institución recordó el paso de la voleibolista de 26 años y reveló el diálogo que sostuvo con ella sobre su futuro.

“‘Chabela’ tiene mucho tiempo en Géminis, conversé con ella hace poco, le dije: ‘Chabela, ¿cómo vamos?’. Me dijo ‘acabo de firmar’. No puedo decirles, pero ya les voy a contar. Me dijo que ‘es la última vez que firmo por Alianza, la próxima regreso a Géminis”, mencionó en el programa 'Somos Vóley' de Latina.

Alianza Lima respondió a las declaraciones del presidente de Géminis

Estos dichos no pasaron desapercibidos en La Victoria. Las vigentes tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley respondieron con un pícaro mensaje en redes sociales.

“Ya sabemos que todos quieren tener a Chabelita, pero ella se queda solo en su lugar feliz”, se lee en la publicación.